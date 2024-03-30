Τα ζώδια για το Σάββατο 30 Μαρτίου 2024

Κριός

Η επικοινωνία σας κυρίως με τον σύντροφό σας ευνοείται. Ανοίξτε την καρδιά σας και πείτε του πως αισθάνεστε για εκείνον. Η ειλικρίνεια πάντοτε κερδίζει…Ίσως είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να ηρεμήσετε και να αδειάσετε το μυαλό σας από τα χίλια βάσανα που το ταλαιπωρούν. Χρειάζεστε ανάπαυση και χαλάρωση που θα σας βοηθήσει να ξαναβρείτε τον εαυτό σας.

Ταύρος

Εάν ελπίζατε σε ένα θαύμα τον τελευταίο καιρό, ίσως και να σας συμβεί σήμερα! Η τύχη σας ανοίγει κάποιες πόρτες, σε άλλους στην προσωπική ζωή, σε άλλους στην επαγγελματική. Γίνεστε σκληροί ωστόσο με κάποια άτομα, λόγω του ρόλου που διαδραμάτισαν πίσω από την πλάτη σας. Αν και ο τρόπος δράσης δεν ταιριάζει στον χαρακτήρα σας, κάποια πράγματα πρέπει να μπουν στην θέση τους.

Δίδυμοι

Η πραγματική σοφία αποκτάται πάντοτε μέσα από τα λάθη που κάνουμε και από τα διδάγματα που παίρνουμε κάθε φορά. Μην αισθάνεστε άσχημα λοιπόν για λάθη που κάνατε, απλά μην τα επαναλαμβάνετε. Κάποια προβλήματα επικοινωνίας που εμφανίζονται σήμερα στην σχέση σας, οφείλονται πιθανότατα στην επιθετικότητα ή στην υπερβολική σας ευθιξία. Εάν δεν κάνετε εσείς ένα βήμα πίσω, τα πράγματα θα επιδεινωθούν.

Καρκίνος

Η μέρα μπορεί να τονίσει την ανάγκη σας για ξεκούραση και ανανέωση, μακριά από τον κόσμο και τις πολλές υποχρεώσεις σας. Είναι υπέροχο να μπορέσετε να ανανεωθείτε ψυχικά και σωματικά την περίοδο των γενεθλίων σας. Αφουγκραστείτε επίσης το σώμα σας, γιατί σας λέει αυτό που πρέπει να ξέρετε. Μην αψηφάτε κάποια πρώιμα σημάδια μιας ασθένειας, για να προλάβετε καταστάσεις εν τη γενέσει τους.

Λέων

Μια αναστάτωση μπορεί να προκύψει στον εργασιακό τομέα σήμερα και κάποια ένταση με συνεργάτες ή προϊσταμένους λόγω παρανοήσεων. Φροντίστε να ακούτε προσεκτικά τι σας λένε οι άλλοι και μην βιάζεστε να κάνετε το δικό σας…

Παρθένος

Η πνευματικότητα δεν είναι το ισχυρό σας χαρτί, η σημερινή μέρα όμως προσφέρεται για περισσότερη πνευματική ενασχόληση. Είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να αφιερώσετε χρόνο για την ψυχική σας ανάταση και να αναγεννηθείτε… Αλλάξτε διατροφικές συνήθειες, φροντίστε να ξεκουράζεστε περισσότερο και μην αφήνετε τα προβλήματα να σας στερούν τον ύπνο. Για όλα υπάρχουν λύσεις.

Ζυγός

Ίσως έχετε κατασταλάξει για το τι χρειάζεστε στην προσωπική σας ζωή και είναι καιρός να το διεκδικήσετε. Εάν βρίσκεστε σε σχέση, επενδύστε στην ενδυνάμωση της, μια και μπορεί να μην υπάρξει εύκολα άλλο άτομο που να πληροί τις προδιαγραφές σας… Ο οργανισμός σας ωστόσο στέλνει περίεργα μηνύματα σήμερα που θα πρέπει να μην τα αψηφήσετε. Έχετε συσσωρευμένη κόπωση και άγχος και θα σας προκαλέσει κάποιας μορφής προβλήματα υγείας. Φροντίστε τα εγκαίρως για να μην πάρουν διαστάσεις.

Σκορπιός

Στον συναισθηματικό τομέα θα δώσει έμφαση η μέρα! Οι έχοντες σχέση έχουν μια μοναδική ευκαιρία να ξεπεράσουν τα όποια προβλήματα και να κάνουν ένα ακόμη βήμα προς την εμβάθυνση της σχέσης. Οι ελεύθεροι έχουν μεγάλες πιθανότητες να κάνουν μια γνωριμία ερωτικής φύσης.

Τοξότης

Σήμερα έχετε έντονα την αίσθηση ότι η ψυχική επαφή που είχατε με το ταίρι σας έχει με τον καιρό χαθεί. Προσπαθήσετε να τις κινήσεις σας να αναθερμάνετε την ατμόσφαιρα και να ρίξετε νέες γέφυρες συνεννόησης. Ίσως σκεφτείτε να πάρετε μέρος σε μια ομαδική δραστηριότητα που θα σας βοηθήσει να χαλαρώσετε λίγο από την καθημερινότητα σας και να φέρει κάτι νέο στην ζωή σας.

Αιγόκερως

Ίσως διαπιστώσετε ότι οι προσπάθειες που καταβάλλατε τον τελευταίο καιρό για την ομαλοποίηση της οικογενειακής σας ζωής ήταν μεν σημαντικές, αλλά όχι αρκετές. Χρειάζεται συνέπεια και συνέχεια… Προσοχή θα πρέπει να επιδείξετε επίσης αναφορικά με χρήματα και περιουσιακά σας στοιχεία. Οι πλανητικές συγκυρίες ευνοούν απώλειες και κλοπές…

Υδροχόος

Είναι μια μέρα που οι ουρανοί είναι ανοιχτοί για σας. Μπορείτε να ζητήσετε από τους ανωτέρους σας αυτό που οραματίζεστε για την καριέρα σας και να εισακουστείτε, αρκεί τα επιχειρήματα σας να είναι καλά μελετημένα και να έχετε θετική ενέργεια. Προσοχή θα χρειαστεί μόνο, να μην δείξετε εμπιστοσύνη σε άτομα που κάθε άλλο παρά έμπιστα είναι και το καλό σας θέλουν. Φυλάξτε να νώτα σας…

Ιχθείς

Συνειδητοποιείτε ότι η σχέση σας δεν έχει την ίδια φρεσκάδα πια και η επαφή με το ταίρι σας έχει αρχίσει να φθίνει. Εάν σημαίνει κάτι για σας, αγωνιστείτε για να την αναζωογονήσετε… Ένα συναίσθημα αποξένωσης και μοναξιάς ίσως να σας βαραίνει, σαν να σας απαρνήθηκαν ξαφνικά όλοι… Μην κλείνεστε στον εαυτό σας, αλλά βρείτε κάποιον φίλο ή γνωστό να μιλήσετε ή να βγείτε έξω.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.