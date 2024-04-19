Ντανιέλα Νικολάς: Η 31χρονη Μις Υφήλιος διεγνώσθη με καρκίνο

Το διάσημο μοντέλο και εστεμμένη Μις Υφήλιος, Ντανιέλα Νικολάς, 31 ετών, αποκάλυψε ότι «δίνει μάχη» με τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας σε ένα συγκλονιστικό βίντεο που κοινοποιήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η εντυπωσιακή βασίλισσα της ομορφιάς παραδέχτηκε στους followers ότι έκρυβε τη διάγνωσή της εδώ και «μήνες», ομολογώντας με ειλικρίνεια ότι δεν ένιωθε ικανή να το συζητήσει δημόσια ενώ πάλευε να συνειδητοποιήσει τι της συνέβαινε.

Η Ντανιέλα, η οποία συμμετείχε ως Μις Χιλή στον διαγωνισμό Μις Υφήλιος 2020, που πραγματοποιήθηκε το 2021 μετά τις καθυστερήσεις της πανδημίας του COVID, εξήγησε στο κλιπ που μοιράστηκε με τους 600.000 θαυμαστές της στο Instagram πως δεν ήθελε να γίνει γνωστή η ασθένεια της.

«Δεν περνώ πολύ καλά τους τελευταίους μήνες», είπε χαρακτηριστικά.

«Ήταν λίγο δύσκολοι μήνες, λίγο χαοτικοί, λίγο στενάχωροι, και πριν μιλήσω μαζί σας, έπρεπε πρώτα να είμαι εντάξει, και πραγματικά δεν ήμουν».

Μιλώντας για την απόφασή της να μιλήσει επιτέλους, η Nικολάς εξήγησε ότι ήθελε να διασφαλίσει ότι η είδηση της διάγνωσης της θα κοινοποιηθεί με δικά της λόγια, ώστε να μην παρερμηνευθεί ή παρεξηγηθεί.

«Εφόσον θα γνωστοποιούταν, θα προτιμούσα να γνωστοποιηθεί με υπευθυνότητα», συνέχισε.

«Ήθελα να το κρατήσω μεταξύ των φίλων και της οικογένειας μου», είπε μεταξύ άλλων

