Τα ζώδια για το Σάββατο 20 Απριλίου 2024

Κριός

Είστε ξεροκέφαλοι και απόλυτοι σε θέματα που αφορούν την οικογενειακή σας ζωή ή τη σχέση σας με τον σύντροφό σας. Με αυτό τον τρόπο όμως δημιουργείτε περισσότερη ένταση και δεν αφήνετε περιθώρια επίλυση των όποιων προβλημάτων… Προσοχή στη διαχείριση των οικονομικών σας θα χρειαστεί σήμερα για να μην δημιουργήσετε κάποια νέα δυσεπίλυτα προβλήματα. Κάποια σημαντικά βήματα θα κάνετε σήμερα που θα σηματοδοτήσουν την εξέλιξη της καριέρας σας.

Ταύρος

Θα αντιμετωπίσετε πιθανόν κάποια οικογενειακά θέματα που θα απαιτήσουν προσεκτικό χειρισμό, υπομονή και διπλωματία. Η διαίσθηση σας θα σας οδηγήσει στον σωστό δρόμο… Η μέρα δεν προσφέρεται για τζόγο και ριψοκίνδυνα παιχνίδια, τόσο με την κυριολεκτική τους έννοια, όσο και μεταφορικά! Κινδυνεύετε να χάσετε τα πάντα πριν καλά - καλά το καταλάβετε.

Δίδυμοι

Διαισθάνεστε ότι κάτι γίνεται σήμερα στο εργασιακό σας περιβάλλον που δεν μπορείτε να το αποκρυπτογραφήσετε. Για κάθε ενδεχόμενο, ας είστε προσεκτικοί στις κινήσεις σας. Έχετε κάποιες ανησυχίες για την πορεία της καριέρας σας και κάποιες φοβίες σας βασανίζουν, ίσως οφείλονται όμως περισσότερο στην κούραση σας, παρά σε πραγματικά δεδομένα. Χαλαρώστε λίγο…

Καρκίνος

Ο σκοπός της ζωής δεν πρέπει να είναι τα χρήματα. Άλλωστε κανείς δεν είχε ποτέ αρκετά, όσα και να έχει αποκτήσει. Επικεντρωθείτε στα πραγματικά σημαντικά της ζωή. Συναισθηματική φόρτιση θα έχει η σημερινή μέρα για σας. Θα μπορούσε να αφορά ένα βαθύτερο συναισθηματικό δέσιμο με το ταίρι σας, με αφορμή κάποιο συμβάν ή και μια φιλία που εξελίσσεται και βαθαίνει.

Λέων

Έχετε την ανάγκη για ερωτικές περιπέτειες, ίσως και μια νέα συναισθηματική σχέση, εάν είστε αδέσμευτοι. Ίσως, να βρεθεί στον δρόμο σας ένα άτομο που θα σας κινήσει την περιέργεια… Στα επαγγελματικά, η αναγνώριση των προσπαθειών σας που τόσο καιρό ελπίζατε, σήμερα μπορεί να γίνει γεγονός! Η αυτοπεποίθηση σας είναι στα ύψη και από εκεί ψηλά προγραμματίζετε τις επόμενες κινήσεις σας.

Παρθένος

Η διαίσθηση σας, σας προειδοποιεί για ένα παρασκήνιο που δεν μπορείτε ακόμη να εντοπίσετε. Πρόκειται για ένα πρόβλημα που δημιουργείται στον επαγγελματικό σας χώρο ή για μια προδοσία σε προσωπικό επίπεδο; Το μέλλον θα σας δείξει. Ως προς τα αισθηματικά σας, εάν έχετε ανάγκη να αγαπήσετε και να αγαπηθείτε, θα πρέπει να δουλέψετε σκληρά και ίσως μακροχρόνια για να γίνει κάτι τέτοιο πραγματικότητα. Η αγάπη κερδίζεται σταδιακά και δεν χαρίζεται…

Ζυγός

Ο στόχος σας θα πρέπει να είναι να χαρίστε στιγμές χαλάρωσης στον εαυτό σας και να αισθανθείτε ευεξία, μια και σας περιμένει ένας νέος μήνας και σημαντικές προκλήσεις. Οι διαπροσωπικές σας σχέσεις κάθε άλλο παρά στατικές είναι και για να παραμείνουν ζωντανές και λειτουργικές χρειάζεται προσπάθεια και από τις δύο μεριές. Εσείς βάλατε τον αυτόματο πιλότο και νομίζετε πως κάνατε το καθήκον σας…

Σκορπιός

Η αισιοδοξία θα σας κάνει να παρατηρήσετε κάτι νέο που εμφανίζεται στη ζωή σας. Ταχτοποιήσετε οικονομικές εκκρεμότητες και θέματα περιουσιακά. Μη διαφωνήσετε με υψηλά ιστάμενα πρόσωπα, θα είναι εις βάρος σας. Δημιουργική σκέψη και αποφασιστικότητα στον χειρισμό των καταστάσεων που θα προκύψουν θα χρειαστεί να επιδείξετε σήμερα. Μην ενεργείτε όμως με βάση τα στενά προσωπικά σας συμφέροντα, αλλά λαμβάνοντας υπόψη ένα ευρύτερο πλαίσιο.

Τοξότης

Διαισθάνεστε μια ένταση στον αέρα, αλλά δεν μπορείτε να καταλάβετε την αιτία της. Ίσως, να ευθύνεστε εσείς, μια και πληγώσατε κάποιο άτομο με τη συμπεριφορά ή με τα λεγόμενα σας. Προσπαθήστε να επανορθώσετε. Επικεντρώστε επίσης την προσοχή σας στη σχέση σας, μια και η μέρα προσφέρεται για το ξεκαθάρισμα των προβλημάτων και την επαναπροσέγγιση…

Αιγόκερως

Οικονομικής φύσης έγνοιες θα σας απασχολήσουν, πάνω που πιστεύατε ότι τα δυσκολότερα τα είχατε αφήσει πίσω σας. Χειριστείτε τα οικονομικά σας με μεγάλη προσοχή. Ο σύντροφος σας θα είναι επίσης λίγο πεσμένος, ψυχολογικά ή ακόμη και από άποψη υγείας. Φροντίστε τον όσο καλύτερα μπορείτε και δείξετε του την αγάπη σας στην πράξη.

Υδροχόος

Θα αναλάβετε επιπλέον αρμοδιότητες σήμερα, κάτι που σημαίνει επιπλέον δουλειά και υποχρεώσεις… Σας περιμένουν όμως σπουδαία επιτεύγματα. Σε προσωπικό επίπεδο σας προσελκύουν τα παράδοξα και τα παράτολμα και μάλιστα σε πνευματικό επίπεδο. Αποφύγετε οτιδήποτε δεν καταλαβαίνετε και δεν μπορείτε να ελέγξετε, για να μην βρεθείτε μπλεγμένοι χωρίς να το καταλάβετε…

Ιχθύς

Μια μικρή και απροσδόκητη οικονομική ένεση θα σας φτιάξει την μέρα σήμερα. Δεν πρόκειται να λύσετε τα οικονομικά σας προβλήματα, είναι καλό όμως να έρχονται χρήματα από το πουθενά… Οι οικονομικές ανησυχίες σας βασίζονται πολλές φορές στην ανασφάλεια σας για το αύριο. Μείνετε επικεντρωμένοι στους στόχους σας και δεν έχετε να φοβόσαστε τίποτε.

