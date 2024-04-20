Ο σταρ του Χόλυγουντ Κέβιν Μπέικον (Kevin Bacon) και η κόρη του Sosie τραγούδησαν το «II Most Wanted», το ντουέτο της Beyoncé με τη Μάιλι Σάιρους (Miley Cyrus) και το κοινοποίησαν στους λογαριασμούς τους στο Instagram.

Ο ηθοποιός τραγουδούσε με την κιθάρα του, ενώ η κόρη του καθόταν λίγο πιο κοντά στην κάμερα.

«Ένα μικρό ντουέτο του «II Most Wanted», αλλά έπρεπε να κάνω μερικές αλλαγές στους στίχους για να το κρατήσω φιλικό προς πατέρα-κόρη», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του ο ηθοποιός.

Αρκετοί χρήστες σχολίασαν το δέσιμο του Κέβιν και της Σόσι στα σχόλια του Instagram.

«Το λατρεύω αυτό και λατρεύω τον τρόπο που την κοιτάς όταν δεν το ξέρει καν. Ο περήφανος μπαμπάς φαίνεται σε κάθε δευτερόλεπτο», έγραψε χαρακτηριστικά ένας χρήστης.

Ο διάσημος πρωταγωνιστής και η σύζυγός του Κίρα Σέντγουϊκ γνωρίστηκαν στα γυρίσματα της ταινίας «Lemon Sky» του PBS το 1987. Καλωσόρισαν την κόρη τους στις 15 Μαρτίου του 1992 και τον γιο τους στις 23 Ιουνίου του 1989, σύμφωνα με το People.

