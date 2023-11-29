Άλλη μία περίεργη ανάρτηση έκανε η Britney Spears, αυτή τη φορά ποζάροντας γυμνή στο κρεββάτι της, λίγο αφού έχει ξυπνήσει.

Σε μία απελπισμένη προσπάθεια να φανεί αστεία και σέξι η 42χρονη σταρ κάνει γκριμάτσες, δείχνει τα δόντια της και λέει με ναζιάρικη (; ) φωνή «καλημέρα».

Η Spears φοράει μόνο ένα μαύρο τσόκερ και απομακρύνει την κάμερα του κινητού προκειμένου να δείξει το στήθος της.

Η ανάρτησή της είχε μόνο 186.885 likes ενώ η σταρ είχε απενεργοποιήσει τα σχόλια, όπως έχει κάνει πολλές φορές κατά το παρελθόν.

Πάντως, η τραγουδίστρια συνόδευσε το βίντεο με τρία emoji, με δύο από αυτά να είναι δύο λευκά περιστέρια.

Πηγή: skai.gr

