Άλλη μία περίεργη ανάρτηση έκανε η Britney Spears, αυτή τη φορά ποζάροντας γυμνή στο κρεββάτι της, λίγο αφού έχει ξυπνήσει.
Σε μία απελπισμένη προσπάθεια να φανεί αστεία και σέξι η 42χρονη σταρ κάνει γκριμάτσες, δείχνει τα δόντια της και λέει με ναζιάρικη (; ) φωνή «καλημέρα».
Η Spears φοράει μόνο ένα μαύρο τσόκερ και απομακρύνει την κάμερα του κινητού προκειμένου να δείξει το στήθος της.
Η ανάρτησή της είχε μόνο 186.885 likes ενώ η σταρ είχε απενεργοποιήσει τα σχόλια, όπως έχει κάνει πολλές φορές κατά το παρελθόν.
Πάντως, η τραγουδίστρια συνόδευσε το βίντεο με τρία emoji, με δύο από αυτά να είναι δύο λευκά περιστέρια.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.