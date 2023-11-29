Λογαριασμός
Νέα «άβολη» ανάρτηση από την Britney Spears: Λέει μια… περίεργη καλημέρα γυμνή στο κρεβάτι (βίντεο)

Ήθελε να φανεί σέξι αλλά είναι θλιβερή…

spears

Άλλη μία περίεργη ανάρτηση έκανε η Britney Spears, αυτή τη φορά ποζάροντας γυμνή στο κρεββάτι της, λίγο αφού έχει ξυπνήσει. 

Σε μία απελπισμένη προσπάθεια να φανεί αστεία και σέξι η 42χρονη σταρ κάνει γκριμάτσες, δείχνει τα δόντια της και λέει με ναζιάρικη (; ) φωνή «καλημέρα». 

Η Spears φοράει μόνο ένα μαύρο τσόκερ και απομακρύνει την κάμερα του κινητού προκειμένου να δείξει το στήθος της. 

Η ανάρτησή της είχε μόνο 186.885 likes ενώ η σταρ είχε απενεργοποιήσει τα σχόλια, όπως έχει κάνει πολλές φορές κατά το παρελθόν. 

Πάντως, η τραγουδίστρια συνόδευσε το βίντεο με τρία emoji, με δύο από αυτά να είναι δύο λευκά περιστέρια.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Μπρίτνεϊ Σπίαρς
