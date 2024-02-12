Τα ζώδια σήμερα, Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου 2024

Κριός

Κάποια έκτακτα έσοδα θα σας χαροποιήσουν σήμερα! Μπορεί να μην είναι μεγάλα τα ποσά, θα σας δώσουν όμως μια ανάσα από εκεί που δεν το περιμένατε. Έχετε την τάση όμως να τα ξοδέψετε άμεσα σε καταναλωτικές δαπάνες. Φερθείτε έξυπνα και καλύψτε πραγματικές σας ανάγκες ή αποταμιεύστε για τις δύσκολες μέρες.

Ταύρος

Όλο και κάποια αφορμή για γιορτή και ξεφάντωμα θα υπάρχει σήμερα στην ζωή σας. Χαρείτε τις χαλαρές στιγμές με φίλους και αγαπημένα πρόσωπα και γεμίστε τις μπαταρίες σας. Μην παραμελείτε όμως τις επαγγελματικές ή κοινωνικές σας υποχρεώσεις. Θα πρέπει να υπάρξει κάποια ισορροπία για να μην το μετανιώσετε αργότερα.

Δίδυμοι

Θα πρέπει να είστε ευέλικτοι, μια και κάποιο έκτακτο γεγονός μπορεί να κάνει το πρόγραμμα σας άνω-κάτω. Μην εκνευρίζεστε και προσαρμοστείτε στα δεδομένα της στιγμής. Για τους ερωτευμένους ή δεσμευμένους η σημερινή είναι μια πολύ όμορφη μέρα, καθώς το πλανητικό σκηνικό ευνοεί ρομαντικές αποδράσεις και εξόδους.

Καρκίνος

Πολύ κινητικότητα και τρέξιμο σήμερα στον επαγγελματικό σας χώρο. Η καριέρα σας θα ανακάμψει σύντομα και θα δεχθείτε αρκετές προτάσεις από ανθρώπους του εξωτερικού, που θα ωθήσουν στο να ληφθούν σημαντικές αποφάσεις και να σημειώσετε επιτυχίες. Η ασυνεννοησία με το ταίρι σας θα σας χαλάσει τη διάθεση.

Λέων

Είστε μεταξύ δύο πυλώνων της ζωής σας και θα πρέπει να κάνετε προσεκτικές κινήσεις. Ίσως να βρίσκονται αντιμέτωπες η προσωπική και η επαγγελματική σας ζωή, ίσως όμως να βρίσκεστε μεταξύ δύο εραστών και να πρέπει να κάνετε τις επιλογές σας. Σκεφτείτε προσεκτικά τι είναι αυτό που αγαπάτε, τι είναι αυτό που θέλετε πραγματικά στην ζωή σας.

Παρθένος

Ο σκοπός της ζωής δεν πρέπει να είναι τα χρήματα. Άλλωστε κανείς δεν είχε ποτέ αρκετά, όσα και να έχει αποκτήσει. Επικεντρωθείτε στα πραγματικά σημαντικά της ζωή. Συναισθηματική φόρτιση θα έχει η σημερινή μέρα για σας. Θα μπορούσε να αφορά ένα βαθύτερο συναισθηματικό δέσιμο με το ταίρι σας, με αφορμή κάποιο συμβάν ή και μια φιλία που εξελίσσεται και βαθαίνει.

Ζυγός

Η διπλωματική συμπεριφορά σας θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο κατά την διάρκεια της μέρας. Ίσως να υπάρχει διάσταση απόψεων με συνεργάτη, συνάδελφο ή τον σύντροφό σας, με ηρεμία και αποφασιστικότητα όμως μπορείτε να διαχειριστείτε το πρόβλημα.

Σκορπιός

Τα χειρότερα έχουν περάσει και μπορείτε να αντικρίσετε και πάλι τον ήλιο κατάματα, μετά από μια δύσκολη περίοδο. Πήρατε τις αποφάσεις που έπρεπε για τις επόμενες κινήσεις σας και μπορείτε πλέον να προχωρήσετε μπροστά.

Ωστόσο υπάρχει έντονα ο κίνδυνος να ερωτευθείτε για μια ακόμη φορά το λάθος για σας άτομο. Επιτέλους θα πρέπει να ωριμάσετε και να θέστε νέα κριτήρια για τους επίδοξους ερωτικούς σας συντρόφους.

Τοξότης

Τα οικονομικά σας βρίσκονται σε κρίσιμη καμπή σήμερα! Θα αντιμετωπίσετε πιέσεις και θα πρέπει να είστε ενήμεροι για το πώς πρέπει να κινηθείτε σωστά. Η διαδικασία ίσως να είναι μακροχρόνια, γι’ αυτό αναζητήστε επαγγελματική συμβουλή. Δραστηριοποιηθείτε και μην περιμένετε να πέσει το Μάνα εξ ουρανού… Προσέξτε επίσης τι εύχεστε σήμερα, γιατί οι ουρανοί είναι ανοιχτοί και μπορεί να μην σας αρέσει αυτό που θα βιώσετε.

Αιγόκερως

Μια δουλειά ολοκληρώνεται σήμερα και πέρα από την λεκτική επιβράβευση για την ποιοτική σας δουλειά θα έχετε και οικονομικά οφέλη. Μια νέα επαγγελματική υποχρέωση θα απαιτήσει την αφοσίωση σας αλλά και πολύ ενέργεια και επιμονή για να μπορέσετε να την διεκπεραιώσετε με επιτυχία, μέσα στα στενά χρονικά όρια που θα σας τεθούν. Με την υπομονή και την υπομονή όλα μπορούν να γίνουν…

Υδροχόος

Το πλανητικό σκηνικό φέρνει εντάσεις και σημαντικές λογομαχίες, είτε με μέλη της οικογένειας σας, είτε με φιλικό πρόσωπο. Θα πρόκειται για σύγκρουση μεγατόνων που μπορεί να προκαλέσει διακοπή σχέσεων. Στα επαγγελματικά σας η προσπάθεια και η σκληρή δουλειά είναι μεν σημαντικοί παράγοντες, πρέπει όμως να ξέρετε και προς τα πού οδηγείτε την καριέρα σας. Βάλτε στόχους και ακολουθήστε σταθερή πορεία.

Ιχθεις

Μια διαφωνία ή ένα διαπληκτισμός με έναν συνεργάτη μπορεί να πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις σήμερα, εάν δεν κάνετε και οι δύο ένα βήμα πίσω. Και οι δύο έχετε από την σκοπιά σας δίκιο και θα πρέπει να βρείτε τρόπο συνεννόησης. Η ψυχραιμία σας σε μια κατάσταση έντασης που θα υπάρχει θα βοηθήσει να επανέλθει η ηρεμία και να δούνε τα εμπλεκόμενα άτομα τις καταστάσεις στην σωστή τους διάσταση.

