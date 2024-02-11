Η τελευταία ταινία της Jenna Ortega, «Miller's Girl», ξεσήκωσε αντιδράσεις λόγω του αμφιλεγόμενου θέματος της ταινίας, τη σχέση μιας μαθήτριας με έναν καθηγητή.

Στο παρελθόν, η 21χρονη χρειάστηκε να διαψεύσει τις φήμες για την ερωτική της ζωή, καθώς οι κουτσομπολίστικες ιστοσελίδες έγραφαν ότι διατηρεί δεσμό με τον Johnny Depp. Ωστόσο, η ίδια έβαλε τα πράγματα στη θέση τους, χρησιμοποιώντας τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να ξεκαθαρίσει την κατάσταση.

«Αυτό είναι τόσο γελοίο που δεν μπορώ καν να γελάσω», είχε γράψει, προσθέτοντας: «Δεν έχω συναντήσει ούτε δουλέψει ποτέ στη ζωή μου με τον Τζόνι Ντεπ. Σας παρακαλώ σταματήστε να διαδίδετε ψέματα και αφήστε μας ήσυχους».

Ωστόσο, τώρα που η Jenna Ortega είναι μεγάλο αστέρι πολλοί αναρωτιούνται με ποιον έχει σχέση η ηθοποιός. Είναι γνωστή για την ιδιωτικότητά της όταν πρόκειται για την προσωπική της ζωή και τείνει να την κρατά μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Φαίνεται, λοιπόν, ότι η Jenna Ortega είναι προς το παρόν ελεύθερη. Εξαιρετικά κλειστή, η 20χρονη σπάνια δημοσιεύει κάτι για την προσωπική της ζωή στα social media, ωστόσο στο παρελθόν φήμες έχουν συνδέσει την ηθοποιό με άλλους γνωστούς σταρ.

Αφού πρωταγωνίστησε στη σειρά του Netflix, οι θαυμαστές αναρωτήθηκαν αν η χημεία στην οθόνη, μεταξύ της Jenna και του συμπρωταγωνιστή της, Hunter Doohan, ο οποίος υποδύεται τον Tyler Galpin στη σειρά, θα μπορούσε να μεταφραστεί σε ένα ειδύλλιο εκτός οθόνης. Ωστόσο, γρήγορα αποκαλύφθηκε ότι ο Hunter είναι παντρεμένος.

Το 2018, πολλά διεθνή μέσα έγραφαν ότι η ηθοποιός θα μπορούσε να βγαίνει με τον ηθοποιό Asher Angel, αφού πήγαν μαζί στο ετήσιο πάρτι του Just Jared για το Halloween. Ντυμένοι ως το τότε ζευγάρι, Ariana Grande και Pete Davidson, η κοινή στολή του ζευγαριού προκάλεσε ατελείωτες ερωτήσεις από τους θαυμαστές. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι εθεάθησαν σε αρκετές εκδηλώσεις μαζί, η Jenna και ο Asher δεν ξεκαθάρισαν ποτέ αν είχαν ρομαντική σχέση ή ήταν απλώς καλοί φίλοι.

Η ηθοποιός ετοιμάζεται για ένα λαμπρό μέλλον στη μεγάλη οθόνη. Πρόσφατα ολοκλήρωσε την τελευταία της ταινία, «Miller's Girl», η οποία σόκαρε τους θεατές. Έχει, επίσης, δουλέψει πάνω στο δεύτερο πρότζεκτ της με τον Tim Burton, «Beetlejuice».

Πηγή: skai.gr

