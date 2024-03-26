Συλλογή από ιδιαίτερα ενδύματα που δημιουργήθηκαν με φυτικά απόβλητα από τους κήπους του βασιλιά του Ηνωμένου Βασιλείου φιλοξενείται στην Οικία Σάντρινγκχαμ της βασιλικής οικογένειας, στο Νόρφολκ της Αγγλίας.

Η συλλογή των 26 ενδυμάτων και αξεσουάρ αποτελεί μέρος μιας συνεχιζόμενης συνεργασίας μεταξύ των πρωτοπόρων, «πράσινων» σχεδιαστών Vin + Omi και του βασιλιά Καρόλου. τους οποίους έφερε κοντά το κοινό τους πάθος για βιωσιμότητα, όταν γνωρίστηκαν το 2018.

Οι Vin+ Omi είναι βραβευμένοι σχεδιαστές μόδας - Η προσέγγιση τους στη μόδα είναι φιλική προς το περιβάλλον με έμφαση στην κυκλική οικονομία

Η έκθεση, με τίτλο «Royal Garden Waste To Fashion’s Future» φιλοξενείται από τις 23 Μαρτίου έως τις 11 Οκτωβρίου στη Μεγάλη Αίθουσα στην Οικία Σάντρινγκχαμ.

Στην έκθεση περιλαμβάνονται οι πρώτες δημιουργίες των Vin + Omi με τη χρήση πετασίτη, χωροκατακτητικού ασιατικού φυτού που αγαπά τους βάλτους και αναπτύσσεται δίπλα στις λίμνες στο Σάντρινγκχαμ, σύμφωνα με τη δημοσίευμα της εφημερίδας «The Independent».

Το φυτό χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία κομψού μάξι φορέματος, το οποίο περιγράφεται ως το πρώτο στον κόσμο.

Άλλα ενδύματα έχουν δημιουργηθεί από φυτικά υλικά από τους βασιλικούς κήπους στην κατοικία του βασιλικού ζεύγους, Χάιγκροουβ Χάουζ στο Γκλόστερσιρ.

Μετά από τη συνάντησή τους το 2018, ο βασιλιάς κάλεσε τους Vin + Omi στο κτήμα του δίνοντάς τους την ευκαιρία να ψάξουν τα φυτικά υπολείμματα από τον κήπο και να δουν τι υλικά θα μπορούσαν να φτιάξουν από αυτά.

Την επόμενη χρονιά, οι σχεδιαστές με μία νέα διαδικασία μετέτρεψαν τσουκνίδες που είχαν μαζέψει σε ένα ευέλικτο ύφασμα. Το υλικό χρησιμοποιήθηκε για φόρεμα που παρουσιάζεται στην έκθεση.

Άλλα φυτικά υλικά που ενσωματώνονται στις δημιουργίες τους είναι ο ανθρίσκος, η ιτιά, η ορτανσία και το εριοφόρο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

