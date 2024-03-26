Η Σάνεν Ντόχερτι (Shannen Doherty) – η αγαπημένη «Μπρέντα» από το «Χτυποκάρδια στο Μπέβερλι Χιλς – παλεύει εδώ και χρόνια με τον καρκίνο και δίνει καθημερινά την δική μάχη για να κρατηθεί στη ζωή, καθώς βρίσκεται πλέον στο τελικό στάδιο της νόσου.

Η διάσημη ηθοποιός, επηρεασμένη όπως όλος ο πλανήτης από την είδηση ότι η Κέιτ Μίντλετον διαγνώστηκε με καρκίνο – έστειλε το δικό της μήνυμα υποστήριξης στην πριγκίπισσα της Ουαλίας.

Shannen Doherty Praises Kate Middleton's 'Strength' Amid Their Battles With Cancer https://t.co/zZ41VB2mJh — HuffPost (@HuffPost) March 24, 2024

Η 54χρονη σήμερα «Μπρέντα» κατέκρινε τις ατελείωτες «επιθέσεις» του Τύπου και των social media προς την Κέιτ Μίντλετον όλες τις προηγούμενες ημέρες.

«Το να είσαι δημόσιο πρόσωπο δεν σημαίνει ανήκεις στον κόσμο», έγραψε σε ανάρτησή της στο Instagram η Ντόχερτι.

«Όλοι έχουμε το δικαίωμα να περάσουμε από μία ασθένεια ή να ζούμε ιδιωτικά» ανέφερε.

«Πριγκίπισσα Κέιτ, θαυμάζω τη δύναμή σας μέσα από την ατελείωτη επίθεση που δεχτήκατε όσο περνάτε αυτή την δύσκολη περίοδο», έγραψε στην ανάρτησή της η ηθοποιός.

