Τα ζώδια για την Τρίτη 26 Μαρτίου 2024

Κριός

Κάποιο συμβάν θα σας απογοητεύσει και θα σας αποκαρδιώσει, να θυμόσαστε όμως ότι αύριο είναι μια άλλη μέρα και τα πάντα μπορούν να ανατραπούν. Αναζητήστε καινούργιες ιδέες ή κάντε νέες επιλογές στην ζωή σας για να μπορέσετε να ξεφύγετε από μια κατάσταση που πια δεν σας εκφράζει. Μην κάνετε όμως βιαστικές και αψυχολόγητες ενέργειες.

Ταύρος

Δυσκολίες και εντάσεις χαρακτηρίζουν την εργασιακή σας μέρα. Σας λείπει η πλήρης εικόνα για να μπορέσετε να χειριστείτε τις καταστάσεις με επιτυχία. Φροντίστε να βρείτε τα κομμάτια που λείπουν και ενεργήστε μετά… Θα μπορούσατε να θέστε σε εφαρμογή κάποιες νέες δημιουργικές σας ιδέες στον επαγγελματικό τομέα που θα αποδώσουν σημαντικά στο εγγύς μέλλον, εάν έχετε σαφή εικόνα και στόχους.

Δίδυμοι

Εμπνεύσεις της στιγμής μπορεί να αποβούν εξαιρετικά αποτελεσματικές στην ανάδειξη της δουλειάς σας και να θεμελιώσουν μια επιτυχία με εξαιρετική μελλοντική πορεία. Σε συναισθηματικό επίπεδο δεν θα πρέπει να συμβιβαστείτε με τίποτε λιγότερο από αυτό που σας γεμίζει και σας κάνει ευτυχισμένους. Εάν το βρήκατε, κρατήστε το πάση θυσία, εάν όχι, κάπου εκεί γύρω πρέπει να είναι και να σας περιμένει…

Καρκίνος

Η μέρα θα γεννήσει από την μια έντονα συναισθήματα, θα σας αναγκάσει όμως από την άλλη να εγκαταλείψετε την ασφάλεια του γνώριμου και να ανοίξετε τα φτερά σας σε καινούργιες εμπειρίες. Θα αναδειχθούν οι ηγετικές σας ικανότητες και θα ενθαρρυνθείτε να αναλάβετε πρωτοβουλίες και ευθύνες, τόσο στην προσωπική όσο και στην επαγγελματική σας ζωή.

Λέων

Αποφεύγετε να ασχοληθείτε με όλα τα μεγάλα και σπουδαία της δικής σας ζωής και επικεντρώνετε την προσοχή σας στις κινήσεις των άλλων, τις οποίες έχετε την τάση να σχολιάζετε πικρόχολα… Θα πρέπει να θυμόσαστε ότι τίποτε δεν μας χαρίζεται σ’ αυτήν την ζωή, μια και μόνο μέσα από την προσπάθεια μπορούμε να καλυτερέψουμε την καθημερινότητα μας…

Παρθένος

Οι πλανητικές επιρροές σήμερα θα φέρουν σύντομα αλλαγές στο εργασιακό περιβάλλον. Προσπαθήστε να προωθήσετε τα επαγγελματικά σας σχέδια και την κοινωνική σας άνοδο. Από αισθηματικής πλευράς τα πράγματα είναι καλύτερα και η αισιοδοξία θα επανέλθει σύντομα στην καρδιά σας. Επωφεληθείτε από την εύνοια της σημερινής μέρας και ταχτοποιήσετε μια οικονομική σας υπόθεση

Ζυγός

Προσοχή στα οικονομικά σας σήμερα. Η νευρικότητα σας είναι μεγάλη και υπάρχει περίπτωση να τσακωθείτε άσχημα με τον άνθρωπο που αγαπάτε. Μην είστε επικριτικοί σήμερα με τον εαυτό σας ή με τους συνεργάτες και συναδέλφους σας. Πάρτε λίγο πιο χαλαρά τα πράγματα και όλα θα πάνε καλά.

Σκορπιός

Κάθε καινούργιο ξεκίνημα συνοδεύεται αναγκαστικά από το τέλος μιας κατάστασης. Μην θρηνείτε για ότι τελείωσε, προσηλωθείτε στο καινούργιο που ξεκινάει. Θα σας είναι ωστόσο χρήσιμη η παρουσία ενός στενού σας φιλικού προσώπου. Είναι από εκείνες τις μέρες που η παρουσία και μόνο ενός αγαπητού μας προσώπου είναι ικανή να γαληνέψει την ψυχή μας…

Tοξότης

Ευνοϊκή μέρα η σημερινή. Περιβάλλεστε από αγάπη και στοργή σήμερα και δεν απέχετε πολύ από το να αισθάνεστε ότι είστε ευτυχισμένοι. Διαφυλάξτε αυτό το πολύτιμο συναίσθημα για τις κάπως πιο δύσκολες μέρες της ζωής. Νομικές υποθέσεις που εκκρεμούσαν θα τελειώσουν, ενώ οι κατάλληλες κινήσεις θα αυξάνουν τα έσοδα σας. Μια νέα γνωριμία έρχεται για τους αδέσμευτους!

Αιγόκερως

Θα πρέπει να βρείτε μέσα σας τι είναι αυτό που σας κρατάει στάσιμους και να προχωρήσετε στον επανασχεδιασμό της ζωής σας, προσωπικής ή επαγγελματικής. Μόνο τότε θα μπορέσετε να απελευθερωθείτε και να μεγαλουργήσετε. Ίσως να αντιμετωπίσετε κάποια μικρά προβλήματα υγείας σήμερα, με ένα πιθανό κρυολόγημα ή μια γρίπη. Τον τελευταίο καιρό φορτίζεστε πολύ με τα επαγγελματικά σας και δεν δίνετε την πρέπουσα προσοχή στον οργανισμό σας.

Υδροχόος

Χωρίς να το συνειδητοποιείτε είστε σε αναζήτηση συντρόφου! Μην συμβιβάζεστε με τίποτε λιγότερο από τα όνειρα σας και μην αφήνετε να σας παρασύρουν οι γύρω σας, επηρεάζοντας τις επιλογές σας. Καινούργιες προοπτικές ανοίγονται μπροστά σας και αν δεν δειλιάσετε ή δεν κάνετε πίσω από έλλειψη εμπιστοσύνης στις δυνατότητες σας, θα καταγράψετε σημαντικές επιτυχίες στο μέλλον.

Ιχθείς

Κάτι έχει σπάσει μέσα σας σήμερα αναφορικά με τον σύντροφό σας. Αισθάνεστε απογοητευμένοι και προδομένοι και δεν έχετε διάθεση να κάνετε το παραμικρό… Ένα έντονο αίσθημα κόπωσης θα σας κατακλύσει και θα έχετε την διάθεση να αποτραβηχτείτε από κάθε είδους υποχρεώσεων και να ηρεμήσετε. Εάν είστε σε θέση να το κάνετε θα σας κάνει καλό…

