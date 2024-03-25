Ο Billy Porter αναφέρει ότι έχει αγωνιστεί για να τον πάρουν στα σοβαρά όλα αυτά τα χρόνια και λέει στους επικριτές του ότι δεν είναι κλόουν, επειδή φοράει φορέματα στο κόκκινο χαλί.

Ο βραβευμένος με Emmy ηθοποιός - στις ταινίες του οποίου περιλαμβάνονται τα Cinderella, The Intern και Like A Boss - λέει στο «Sky News» ότι χρειάστηκαν περίπου 25 χρόνια για να αντιμετωπιστεί σαν επαγγελματίας καλλιτέχνης.

«Είμαι ένας πολύ σοβαρός άνθρωπος και η συζήτηση που κάνω με τον κόσμο είναι ότι το "υπέροχο" και το "σοβαρό" συνυπάρχουν», αναφέρει ο ίδιος.

Η τελευταία του ταινία είναι το «Our Son», στο πλευρό του Ουαλού ηθοποιού, Luke Evans, ένα συγκινητικό δράμα που αφηγείται την ιστορία ενός ομόφυλου ζευγαριού που περιηγείται στις δυσκολίες της συν-γονεϊκότητας μέσα από ένα διαζύγιο.

Ο ηθοποιός λέει ότι ελπίζει ότι η ταινία θα βοηθήσει να αλλάξουν κάποιες αντιλήψεις γι' αυτόν, αλλά και για τη φύση των ομοφυλοφιλικών σχέσεων. «Το γεγονός ότι η ταινία έχει να κάνει με ανθρώπους -όχι ετεροφυλόφιλους, όχι ομοφυλόφιλους- αλλά με την κατάρρευση ενός ανθρώπινου γάμου, ήταν πολύ σημαντικό για μένα.

Επειδή ως ένας 54χρονος μαύρος, γκέι άνδρας - όπως θέλετε να το πείτε - ο οποίος βρίσκεται στη δουλειά για πάνω από 30 χρόνια, παρακολουθώ "ιστορίες coming out" εδώ και πολλά χρόνια. Έχω κουραστεί από αυτές. Έχουμε αυτή την ιστορία. Ας μιλήσουμε τώρα για το τι συμβαίνει μετά το coming out».

Ο ηθοποιός πιστεύει ότι ο κόσμος έχει διανύσει πολύ δρόμο όσον αφορά στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται και διαδραματίζονται στην οθόνη οι σχέσεις μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου. Λέει ότι πρέπει να το «τιμήσουμε» αυτό, πριν παραπονεθούμε για το πού δεν είμαστε.

Ο Porter ήταν ο πρώτος ανοιχτά ομοφυλόφιλος άνδρας που κέρδισε βραβείο Emmy για τον καλύτερο ηθοποιό σε δραματική σειρά για τον ρόλο του στο «Pose» το 2019.

