Σχέσεις «back burner»: Δικλίδα ασφαλείας ή έξοδος κινδύνου από τον φόβο της δέσμευσης;

Μπορεί να είναι εκείνος ο πρώην με τον οποίο διατήρησες μια κάποια επαφή. Ή κάποιος που γνώρισες σε ένα live και κρατήσατε μια επικοινωνία. Μια επαφή όχι και τόσο τυπική, αλλά με ξεκάθαρα στοιχεία φλερτ. Και το σημαντικό; Έχεις ήδη μια σχέση. Επομένως, τι ακριβώς είναι αυτή η αδιευκρίνιστη επαφή;

Μια μελέτη του 2014 έδωσε όνομα σε αυτές τις αλληλεπιδράσεις, χαρακτηρίζοντάς τις «σχέσεις back burner». Ο όρος περιγράφει τη σύνδεση με ένα «ένα άτομο, με το οποίο δεν είναι κανείς δεσμευμένος επί του παρόντος και με το οποίο διατηρείς κάποιο βαθμό επικοινωνίας, προκειμένου να διασφαλίσεις την πιθανότητα μελλοντικής ρομαντικής ή σεξουαλικής εμπλοκής».

Μια παρασκηνιακή σχέση, λοιπόν, δεν είναι απλώς μια φευγαλέα σκέψη, περιλαμβάνει πραγματική επικοινωνία, ανεξάρτητα από το αν έχεις ήδη μια σχέση. Μια έρευνα του 2021 σε 397 δεσμευμένους ενήλικες αποκάλυψε ότι περίπου το 62% είχε μια σχέση back burner, παρά το γεγονός ότι το 92% περιέγραφε τη σχέση του ως αποκλειστική.

«Υπάρχει μια θεμελιώδης διαφορά μεταξύ του να παραμένεις φίλος ή να συνδέεσαι περιστασιακά με ένα πρόσωπο από το παρελθόν και μια σχέση back burner», λέει ο ψυχολόγος δρ. Jaime Zuckerman στο Stylist. «Μια σχέση back burner, όταν χρησιμοποιείται ως μέσο για να αποφύγεις ένα βαθύτερο επίπεδο συναισθηματικής δέσμευσης, μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στην κύρια σχέση σου».

«Έχοντας μια παρασκηνιακή σχέση, κρατάς την πόρτα ανοιχτή στην πιθανότητα ενός δεσμού με κάποιον από το παρελθόν», συμφωνεί η dating coach, Hayley Quinn. «Αν είσαι single, μπορεί να θέλεις να κρατήσεις ανοιχτό το ενδεχόμενο επανασύνδεσης με κάποιον, γιατί ασυνείδητα μπορεί να σου φαίνεται πιο ωραίο να έχεις μια επιλογή από το να μην έχεις καμία. Αν, όμως, έχεις σχέση, η διατήρηση επαφής με ένα άλλο άτομο μπορεί επίσης να λειτουργεί ως ένας τρόπος να μην ‘τοποθετήσεις όλα τα αυγά σου σε ένα καλάθι».

Σύμφωνα με την ίδια μελέτη του 2014, το 73% δήλωσε ότι είχε περισσότερους από έναν back burners, ανεξάρτητα από το αν ήταν ελεύθεροι, έβγαιναν περιστασιακά ή βρίσκονταν σε σχέση. Μάλιστα, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων (56%) παραδέχτηκε ότι είχε back burners ενώ βρισκόταν σε σχέση.

Γιατί διατηρούμε σχέσεις με back burners;

Σύμφωνα με τον δρ. Zuckerman, δύο είναι οι κύριοι λόγοι που εξηγούν το φαινόμενο:

«Λειτουργούν ως μια δικλίδα ασφαλείας», εξηγεί. «Με άλλα λόγια, σε περίπτωση που η υπάρχουσα σχέση τους διαλυθεί, έχουν πρόσβαση σε άλλους, που καλύπτουν το ρόλο της επόμενης πιθανής σχέσης ή του ρομαντικού τους ενδιαφέροντος».

Ένας άλλος πιθανός λόγος είναι ότι τις χρησιμοποιούν ως μέσο για να αποφύγουν την πραγματική δέσμευση στην τρέχουσα σχέση τους. «Όσο διατηρούν αυτές τις εξωτερικές συνδέσεις, στο μυαλό τους δεν επενδύουν πλήρως συναισθηματικά στη σχέση τους», λέει ο δρ. Zuckerman, υποδηλώνοντας ότι πρόκειται για ένδειξη προβλημάτων συναισθηματικής προσκόλλησης.

Οι παρασκηνιακές σχέσεις διατηρούνται επειδή απαιτούν λιγότερη προσοχή και συντήρηση, συνεχίζει ο δρ. Zuckerman. «Υπάρχουν χωρίς την προσδοκία ότι η σχέση πρέπει να πάει κάπου, αλλιώς καταρρέει. Βασίζονται σε μεγάλο βαθμό σε ένα απροσδιόριστο μέλλον, ένα «τι θα γίνει αν» και «ίσως μια μέρα», οπότε δεν υπάρχει ιδιαίτερα πίεση να την κάνουν να “δουλέψει” στο παρόν».

Οι παρασκηνιακές σχέσεις διατηρούνται συνήθως μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, οπότε είναι θεωρητικά πολύ εύκολο να εμπλακεί κανείς. «Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να αποτελέσουν ένα εργαλείο για να κρατάς επαφή με ανθρώπους για μεγάλα χρονικά διαστήματα, χωρίς να επενδύεις πολλά», λέει η Quinn, τονίζοντας ότι ίσως θα ήταν καλύτερο να εστιάζουμε στους ανθρώπους που μας χαρίζουν σταθερά το χρόνο και την προσοχή τους στον πραγματικό κόσμο.

Υπάρχει «σωστός» τρόπος να έχεις μια παρασκηνιακή σχέση;

Ο δρ. Zuckerman τονίζει ότι υπάρχει σημαντική διαφορά μεταξύ των παρασκηνιακών σχέσεων και των επίσημων. «Η ιδέα είναι ότι οι σχέσεις back burner δεν είναι ενεργές, συνεχείς, προσωπικές σχέσεις. Δημιουργούνται με βάση το «ίσως μια μέρα, ποτέ δεν ξέρεις», ενώ μια σχέση ή η έξοδος από τη σχέση είναι μια ενεργή, οικεία κατάσταση, η οποία διαλύεται όταν ο ένας ή και οι δύο είναι δυστυχισμένοι μέσα σε αυτήν».

«Οι παρασκηνιακές σχέσεις συχνά κρατούνται μυστικές από τον επίσημο σύντροφο, υποβαθμίζονται και περιγράφονται ως μια φιλική και ασήμαντη επαφή», λέει ο δρ. Zuckerman. Ωστόσο, ενώ οι σχέσεις back burner μπορεί να μην χαρακτηρίζονται επίσημα ως “απιστία”, περιλαμβάνουν εξαπάτηση, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα εμπιστοσύνης εντός της κύριας σχέσης, εάν ο ένας σύντροφος το αντιληφθεί.

«Αν είστε σε μια σχέση, διατηρώντας παράλληλα μια back burner επαφή, καλό θα είναι να αποκρυσταλλώσεις τους λόγους που σε ωθούν να το κάνεις», συμβουλεύει η Quinn. «Αν θέλεις να διατηρήσεις επαφή με κάποιον σε φιλική βάση, καλό θα είναι να το επικοινωνήσεις ανοιχτά στον τωρινό σου σύντροφο. Να είσαι ειλικρινής με τον εαυτό σου και τις προθέσεις σου σχετικά με αυτό».

