Susan Sarandon: Συνελήφθη σε διαμαρτυρία για την αύξηση του κατώτατου μισθού στους εργαζόμενους (video)

Η Αμερικανίδα ηθοποιός, Σούζαν Σαράντον, συνελήφθη κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας στο Καπιτώλιο της πολιτείας της Νέας Υόρκης στο Όλμπανι για την υποστήριξη των εργαζομένων σε εστιατόρια που αγωνίζονται για αύξηση στον κατώτατο μισθό.

Το Spectrum News 1 Albany ανέφερε ότι η Σούζαν Σαράντον συνελήφθη μαζί με οκτώ άλλους συμμετέχοντες στη διαμαρτυρία, μεταξύ των οποίων και η υποψήφια αντικυβερνήτης της Νέας Υόρκης, Άννα Μαρία Αρτσίλα.

Οι διαδηλωτές που συνελήφθησαν κρατήθηκαν και αφέθηκαν ελεύθεροι με την υποχρέωση να εμφανιστούν στο δικαστήριο σε μελλοντική ημερομηνία. Οι συμμετέχοντες στη διαμαρτυρία ζήτησαν οι εργαζόμενοι στα εστιατόρια να συμπεριληφθούν στη αύξηση του κατώτατου μισθού της πολιτείας της Νέας Υόρκης στα 17 δολάρια την ώρα.

Οι εργαζόμενοι σε εστιατόρια και σε επιχειρήσεις που λαμβάνουν φιλοδωρήματα εξαιρούνται από την αύξηση. Επί του παρόντος, οι υπάλληλοι εστιατορίων αμείβονται με 15 δολάρια την ώρα, συνδυάζοντας μισθό 10 δολαρίων και επίδομα φιλοδωρήματος που δεν υπερβαίνει τα 5 δολάρια.

.⁦@OneFairWageNY⁩ activists, inclu. ⁦@SusanSarandon⁩ is fighting for the end of the subminimum wage for tipped workers. They’re trying their hardest to get arrested at security at the Concourse after holding a rally in the Capitol. pic.twitter.com/QY9KW7foM8