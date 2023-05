Rihanna: Αποκάλυψε το όνομα του γιου της – Δεν ξετρελάθηκαν οι θαυμαστές της…

Σχεδόν έναν χρόνο μετά τη γέννησή του, η Rihanna και ο σύζυγός της, A$AP Rocky, αποκάλυψαν το όνομα του γιου τους. Σύμφωνα με τη «Daily Mail», το ζευγάρι αποφάσισε να δώσει στο παιδί το όνομα RZA Athelston Mayers, με τους θαυμαστές τους να μην ενθουσιάζονται…

Ο μικρούλης πιστεύεται ότι πήρε το όνομά του προς τιμήν του παραγωγού και ράπερ RZA -ηγέτη της Wu-Tang Clan-, της αμερικανικής hip hop κολεκτίβας που δημιουργήθηκε στο Staten Island το 1992.

Rihanna's baby son's Wu-Tang Clan-inspired name is FINALLY revealed after she kept fans guessing https://t.co/Q1M61MvceR pic.twitter.com/c6lYwcxTaA