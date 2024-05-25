Η τελευταία δημοσίευση στα social media της Πάουλα Μπαντόσα στις 5 Μαΐου ήταν ξεκάθαρη όσον αφορά το χωρισμό της με τον Στέφανο Τσιτσιπά. Ωστόσο, όπως φάνηκε τους πήρε μερικές μόνο εβδομάδες για να συνειδητοποιήσουν ότι δεν μπορεί ο ένας χωρίς τον άλλο.

«Είμαστε μαζί. Θα το εξηγήσω γιατί κάποιοι δημιουργούν διάφορες ιστορίες για εμάς. Όχι ότι με ενδιαφέρει, αλλά νομίζω ότι δεν πρέπει να το πάρει έτσι ο κόσμος. Ούτε η Πάουλα έκανε κάτι κακό, ούτε εγώ έκανα κάτι που να ήταν λάθος. Ήταν δύσκολο για εμάς που ήμασταν χώρια και περνούσα κι εγώ κάποιες δύσκολες στιγμές», δηλώνει ο Στέφανος Τσιτσιπάς σε συνέντευξή του στο sdna.gr.

«Θα έλεγα ότι δεν το διαχειρίστηκα κι εγώ πολύ καλά, διότι ένιωθα την πίεση του tour, της δουλειάς μου. Μου φάνηκε βουνό να συνδυάζω αυτά τα δύο (προσωπική και επαγγελματική ζωή) και πήρα την απόφαση να κάνουμε ένα διάλειμμα. Μετά από δύο-τρεις εβδομάδες κατάλαβα ότι είναι ένας άνθρωπος που με έχει υποστηρίξει πάρα πολύ και όταν προσπάθησε να μου μιλήσει για να συναντηθούμε ένιωσα πόσο έντονη είναι η αγάπη που έχουμε ο ένας για τον άλλο. Κατάλαβα ότι αυτή η σχέση που έχω με την Πάουλα είναι τελείως διαφορετική από οποιαδήποτε άλλη σχέση που είχα στο παρελθόν, νιώθω ότι είναι δικός μου άνθρωπος και καταλαβαινόμαστε. Και αυτό βάζει περισσότερη αξία σε οτιδήποτε κάνω και τη θέλω δίπλα μου όσο πιο συχνά γίνεται. Οπότε ναι, επανασυνδεθήκαμε και είμαστε σε καλή φάση!» πρόσθεσε ο Έλληνας τενίστας

Οι φήμες «οργίαζαν» τον τελευταίο καιρό ότι οι δυο τους ήταν και πάλι μαζί μετά από μία σειρά από νέα βίντεο που έδειχναν τον Στέφανο Τσιτσιπά και την Πάουλα Μπαντόσα να κυκλοφορούν μαζί στο Μόντε Κάρλο.

