Η Heidi Klum και η κόρη της Leni παρευρέθηκαν στο πάρτι για το γκαλά του amfAR στις Κάνννες και έδειχναν, πραγματικά, εντυπωσιακές. Το 50χρονο μοντέλο και η 20χρονη κόρη της φόρεσαν τα σέξι φορέματά τους και μαγνήτισαν τα βλέμματα του ανδρικού πληθυσμού.

Πατέρας της Leni είναι ο 73χρονος επιχειρηματίας Flavio Briatore. Τα αδέλφια της είναι ο Lou, 14 ετών, ο Johan, 17 ετών και ο Henry, 18 ετών, πατέρας της οποίας είναι ο μουσικός Seal. Ο Seal υιοθέτησε τη Leni το 2009. Η Heidi Klum είναι πλέον παντρεμένη με τον κιθαρίστα των Tokio Hotel, Tom Kaulitz.

Ακολουθώντας τα χνάρια της μητέρας της στο μόντελινγκ, η Leni έχει κάνει καμπάνιες για τον Dior και κοσμεί τα εξώφυλλα πολλών περιοδικών. Σε δηλώσεις της στο «People», η Heidi Klum ανέφερε ότι είναι μια περήφανη μαμά.

H Leni πάντα ζούσε μια ζωή στενά συνδεδεμένη με τις κάμερες και τα φώτα της δημοσιότητας, αλλά μόλις πριν από λίγα χρόνια η «μικρούλα» Leni έκανε το άλμα στο μόντελινγκ. Το 2020, μάνα και κόρη πόζαραν μαζί για ένα διάσημο περιοδικό. Λίγο μετά τη φωτογράφιση μητέρας-κόρης, η νεαρή κλήθηκε να εμφανιστεί, αυτή τη φορά μόνη της, στο εξώφυλλο του περιοδικού «Hunger».

