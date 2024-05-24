Η Heidi Klum και η κόρη της Leni παρευρέθηκαν στο πάρτι για το γκαλά του amfAR στις Κάνννες και έδειχναν, πραγματικά, εντυπωσιακές. Το 50χρονο μοντέλο και η 20χρονη κόρη της φόρεσαν τα σέξι φορέματά τους και μαγνήτισαν τα βλέμματα του ανδρικού πληθυσμού.
Πατέρας της Leni είναι ο 73χρονος επιχειρηματίας Flavio Briatore. Τα αδέλφια της είναι ο Lou, 14 ετών, ο Johan, 17 ετών και ο Henry, 18 ετών, πατέρας της οποίας είναι ο μουσικός Seal. Ο Seal υιοθέτησε τη Leni το 2009. Η Heidi Klum είναι πλέον παντρεμένη με τον κιθαρίστα των Tokio Hotel, Tom Kaulitz.
Ακολουθώντας τα χνάρια της μητέρας της στο μόντελινγκ, η Leni έχει κάνει καμπάνιες για τον Dior και κοσμεί τα εξώφυλλα πολλών περιοδικών. Σε δηλώσεις της στο «People», η Heidi Klum ανέφερε ότι είναι μια περήφανη μαμά.
H Leni πάντα ζούσε μια ζωή στενά συνδεδεμένη με τις κάμερες και τα φώτα της δημοσιότητας, αλλά μόλις πριν από λίγα χρόνια η «μικρούλα» Leni έκανε το άλμα στο μόντελινγκ. Το 2020, μάνα και κόρη πόζαραν μαζί για ένα διάσημο περιοδικό. Λίγο μετά τη φωτογράφιση μητέρας-κόρης, η νεαρή κλήθηκε να εμφανιστεί, αυτή τη φορά μόνη της, στο εξώφυλλο του περιοδικού «Hunger».
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.