Η Μπέλα Χαντίντ στηρίζει Παλαιστίνη εν μέσω της σύγκρουσης Ισραήλ-Γάζας. Το διάσημο μοντέλο φωτογραφήθηκε στις Κάννες με ένα φόρεμα που έφερε τα σχέδια ενός «keffiyeh» (κεφίγια), του παραδοσιακού παλαιστινιακού μαντιλιού.

Το «keffiyeh» έχει γίνει ένα εμβληματικό κομμάτι του αγώνα των Παλαιστινίων για απελευθέρωση, αλλά και σύμβολο αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό. Στο ύφασμά του βρίσκεται κεντημένη η ιστορία της Μέσης Ανατολής και ιδιαίτερα της Παλαιστίνης.

Το 27χρονο μοντέλο, της οποίας ο πατέρας είναι ο Παλαιστίνιος επιχειρηματίας ακινήτων Μοχάμεντ Χαντίντ, φόρεσε μια δημιουργία των Michael Sears και Hushi Mortezaie.

Η Μπέλα Χαντίντ είχε μιλήσει για τον πόλεμο Ισραήλ-Χαμάς με ανάρτησή της στο Instagram. Πιο συγκεκριμένα, το μοντέλο είχε αποκαλύψει ότι της έχουν σταλεί «εκατοντάδες απειλές θανάτου, σε καθημερινή βάση» και η οικογένειά της αισθάνεται ότι βρίσκεται σε κίνδυνο, ωστόσο αρνείται να παραμείνει σιωπηλή.

«Η καρδιά μου αιμορραγεί από τον πόνο, από το δράμα που βλέπω να εκτυλίσσεται, καθώς και από το τραύμα των γενεών του παλαιστινιακού μου αίματος», ανέφερε. «Θρηνώ με όλες τις μητέρες που έχασαν τα παιδιά τους και τα παιδιά που κλαίνε μόνα τους, όλους τους χαμένους πατέρες, αδελφούς, αδελφές, θείους, θείες, φίλους που δεν θα ξαναπερπατήσουν ποτέ σε αυτή τη γη».

Μάλιστα, η ίδια εξήγησε κάποια από τα στοιχεία της «παλαιστινιακής κληρονομιάς» της και γιατί υποστηρίζει το κίνημα «Ελεύθερη Παλαιστίνη» εδώ και τόσα χρόνια. «Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε τις δυσκολίες του τι σημαίνει να είσαι Παλαιστίνιος, σε έναν κόσμο που μας βλέπει μόνο ως τρομοκράτες που αντιστέκονται στην ειρήνη», επισήμανε. «Είναι επιβλαβές, είναι ντροπιαστικό και είναι κατηγορηματικά αναληθές».

Ο πατέρας της Χαντίντ, Μοχάμεντ Χαντίντ, γεννήθηκε στη Ναζαρέτ το 1948 - την ίδια χρονιά που 750.000 Παλαιστίνιοι εκδιώχθηκαν από τα σπίτια τους - και η οικογένειά του αναγκάστηκε να γίνει πρόσφυγας, σύμφωνα με την ίδια.

