Mία ανατρεπτική εμφάνιση έκανε η Lady Gaga στην πρεμιέρα της ταινίας της ««Gaga Chromatica Ball» στο Λος 'Αντζελες.

Η διάσημη σούπερ σταρ εμφανίστηκε με μαύρα μαλλιά φορώντας ένα λευκό σύνολο όπου πάνω από αυτό, είχε επιλέξει ένα πλαστικό αξεσουάρ που έμοιαζε με πόρτα αυτοκινήτου.

Σε ανάρτησή της στο Instagram μοιράστηκε στιγμιότυπα από τη μοναδική εμφάνιση γράφοντας στη λεζάντα: «Στο κόκκινο χαλί τους είπα ότι ήταν ανταλλακτικό αυτοκινήτου. Είπαν «τι είδους;» και τους είπα ότι δεν ξέρω, δεν είμαι μηχανικός».

Όπως αναφέρει το «The Hollywood Reporter» η συναυλιακή ταινία γυρίστηκε μπροστά σε ένα κοινό 52.000 ατόμων στο Dodger Stadium του Λος 'Αντζελες τον Σεπτέμβριο του 2022 με τη βραβευμένη με Grammy και Όσκαρ τραγουδίστρια να ερμηνεύει «μερικά από τα μεγαλύτερα και πιο αγαπημένα τραγούδια της», όπως τα «Bad Romance», «Just Dance», «Poker Face», «Shallow», «Rain On Me» και «Stupid Love».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

