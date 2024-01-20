Τι κάνει έναν άνδρα σέξι και ελκυστικό - Δεν μπορούν όλοι να είναι… σαν τον Patrick Dempsey

Αν και μπορεί να φαίνεται ότι η indie sleaze αισθητική ήταν γραφτό να είναι ο απόλυτος νικητής όταν θέτουμε τις βάσεις για την επιλογή των πιο επιθυμητών ανδρών της χρονιάς, τα γούστα αλλάζουν τόσο γρήγορα όσο και οι φευγαλέες τάσεις της μόδας.

Το Indie sleaze έρχεται από τα βάθη της δεκαετίας του 2000, όπου η αισθητική του ροκ, της πανκ, και του grunge συνδυάστηκε με λαμπερές πινελιές από την pop κουλτούρα

Λίγο μετά την τρέλα για τους effete gentlemen, σειρά πήραν οι himbo men: στιβαροί, όμορφοι κύριοι των οποίων οι μύες υπερτερούν της νοημοσύνης τους (όπως ο Travis Kelce, ο φίλος της Taylor Swift). Οριστική απόδειξη ότι η νέα αρρενωπότητα, που τα μέσα ενημέρωσης και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανέδειξαν ως την πιο επιθυμητή, είναι το γεγονός ότι το περιοδικό «People» επέλεξε τον Patrick Dempsey ως τον πιο σέξι άνδρα εν ζωή το 2023.

«Η κοινωνία τείνει να προσκολλάται στο οικείο και το άνετο. Αυτού του είδους οι φιγούρες μπορούν να γίνουν αντιληπτές ως σίγουρες και προσιτές. Παρόλο που γίνεται λόγος για μια νέα αρρενωπότητα, υπάρχουν άνθρωποι που εξακολουθούν να αντιστέκονται στο άγνωστο ή σε κάτι ριζικά διαφορετικό. Γι' αυτό οι άνδρες με τέτοια κομψότητα και προτίμηση στην κλασική ομορφιά τείνουν να μας κερδίζουν», εξηγεί η ψυχολόγος Lara Ferreiro στην «El Pais».

Πίσω στο παρελθόν

Μπροστά σε μια επιλογή τόσο εκπληκτική (ο ηθοποιός έχει φύγει από τα φώτα της δημοσιότητας μετά το «Grey's Anatomy») όσο και μη πρωτότυπη (το look του πρίγκιπα της Disney δεν θα μπορούσε να είναι πιο νορμάλ), αναρωτιόμαστε: τι κάνει έναν άνδρα σέξι;

Σύμφωνα με τον Erick Pescador Albiach, κοινωνιολόγο και σεξολόγο, είναι σαφές ότι είναι ακριβώς το ίδιο με το παρελθόν. «Πολύ λίγα πράγματα έχουν αλλάξει όσον αφορά στα πρότυπα και στο παραδοσιακό πρότυπο του αρρενωπού αρσενικού. Για ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας (ιδίως για τις γυναίκες), αν οι αξίες που στηρίζουν την εξουσία και το τι είναι ένας σέξι άνδρας δεν αλλάζουν, δεν αλλάζει ούτε το πρωτότυπο. Με άλλα λόγια: αν δεν αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο εκτιμούμε το αρσενικό, αυτό που θεωρείται ελκυστικό θα είναι το ίδιο όπως πάντα: ένα πρόσωπο με σκληρά χαρακτηριστικά, που αντιπροσωπεύει τον ανδρισμό και τη δύναμη, μισοξυρισμένο ή ξυρισμένο (για να μην είναι πολύ θηλυκό), με χαμένο βλέμμα και μισό χαμόγελο... Με λίγα λόγια, ένας -ελαφρώς- ανανεωμένος Χάμφρεϊ Μπόγκαρτ, μυώδης και λίγο πιο χαμογελαστός», υποστηρίζει.

Προηγουμένως, προσωπικότητες όπως ο Brad Pitt, Channing Tatum και Michael B. Jordan είχαν τον τίτλο αυτό. Έτσι, είναι σαφές ότι η ομορφιά και οι μύες εξακολουθούν να είναι πιο… αισθησιακές από την ευαλωτότητα και τις «άχαρες» σιλουέτες. Και αυτό παρά το γεγονός ότι, σύμφωνα με την έκθεση Dating Trends 2024 της Bumble, το 32% των ερωτηθέντων δίνει προτεραιότητα στη συναισθηματική οικειότητα έναντι της σωματικής οικειότητας για λόγους ασφάλειας και κατανόησης. Σύμφωνα με στοιχεία από μια μελέτη της Ashley Madison, το 5% των ερωτηθέντων αισθάνθηκε έλξη για ένα άτομο λόγω της ευφυΐας του!

Είναι σαφές ότι ακόμα και όταν προσπαθούμε να γιορτάσουμε τη νέα αρρενωπότητα και να «αγκαλιάσουμε» μια ανανεωμένη ευαισθησία, τα περιοδικά φοβούνται ακόμα να ωραιοποιήσουν τέτοιες φιγούρες.

Αν ένας άντρας όπως ο Patrick Dempsey προκαλεί πολύ περισσότερο θόρυβο από έναν άλλο άντρα, θα επιλέξουν να τον βάλουν στο εξώφυλλο. Το κοινό κυριαρχεί! Τα mainstream περιοδικά συνήθως καθοδηγούνται από τις εμπορικές προτιμήσεις. Αν γνωρίζουν ότι ορισμένα πρότυπα ομορφιάς θα είναι πολύ πιο κερδοφόρα, δεν πρόκειται να διστάσουν να εξυμνήσουν περισσότερο αυτές, τις πιο κλασικές εικόνες...

Οι ηθοποιοί, τα μοντέλα, οι μουσικοί και τα είδωλα των νέων επηρεάζουν την εικόνα της κοινωνίας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι τάσεις της ποπ κουλτούρας μπορούν να αλλάξουν ριζικά τις προτιμήσεις του κοινού. Ανάλογα με τις τάσεις που αναδύονται σε κάθε εποχή, τείνουμε να ακολουθούμε ένα κοινό σύνολο προτιμήσεων. Η κουλτούρα αλλάζει συνεχώς. Παρόλο που η αλλαγή μπορεί να είναι αργή κατά καιρούς, η ποικιλομορφία στις εκφράσεις του ανδρισμού και της θηλυκότητας έχει κερδίσει αναγνώριση και αυτό είναι ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός.

