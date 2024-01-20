Sara Ramirez: Απολύθηκε από τη σειρά «And Just Like That»

Η Σάρα Ραμίρεζ απολύθηκε από το «And Just Like That», καθώς ο χαρακτήρας που υποδυόταν θεωρήθηκε «χάσιμο τηλεοπτικού χρόνου».

Η ηθοποιός, όπως γράφει η «Daily Mail», έφυγε από τη σειρά καθώς ο χαρακτήρας της, το «Τσε Ντίαζ», ένα non-binary άτομο που έκανε σχέση με τη Μιράντα, «δεν είχε τίποτα να προσφέρει στη σειρά».

Sara Ramirez HAS officially been dropped from And Just Like That after creators decided their divisive character Che Diaz was 'a waste of airtime' and 'annoying' fans - NOT because of their stance on Palestine https://t.co/4Kx2guknJ7 pic.twitter.com/xM4jk0rYgu — Daily Mail Online (@MailOnline) January 17, 2024

Ωστόσο, η ηθοποιός, με ανάρτησή της στο Instagram, υποστήριξε πως η παραγωγή την έδιωξε, γιατί έδειχνε δημόσια τη στήριξή της στην Παλαιστίνη, εν μέσω του πολέμου με το Ισραήλ.

«Ενώ χαρίζουν βραβεία, οι casting directors και οι ατζέντηδες βάζουν στη μαύρη λίστα ηθοποιούς κι εργαζόμενους που κάνουν αναρτήσεις υπέρ των Παλαιστινίων και της Γάζας για να βεβαιωθούν ότι δεν θα ξαναδουλέψουν ποτέ», έγραψε, μεταξύ άλλων, στην ανάρτησή της.

Πηγή μέσα από την παραγωγή ανέφερε ότι η ηθοποιός «βρισκόταν στη λίστα των απολύσεων από την προηγούμενη σεζόν».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.