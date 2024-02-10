Η Sofia Vergara και ο πρώην σύζυγός της Joe Manganiello κατέληξαν σε συμφωνία για την οριστικοποίηση του διαζυγίου τους.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το περιοδικό People χθες Παρασκευή το πρώην ζευγάρι σύναψε γραπτή συμφωνία σχετικά με την περιούσια και τον γάμο τους η οποία έχει υποβληθεί στο δικαστήριο.

Η 51χρονη ηθοποιός και ο 47χρονος επίσης ηθοποιός ανακοίνωσαν τον χωρισμό τους τον Ιούλιο με μία λιτή ανακοίνωση η οποία κοινοποιήθηκε στην Page Six.

Το πρώην ζεύγάρι παντρεύτηκε το 2015 στο Breakers Resort στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα και πέρασαν μαζί σχεδόν επτά χρόνια.

«Πήραμε τη δύσκολη απόφαση να χωρίσουμε», έγραψαν στην ανακοίνωσή τους.

«Ως δύο άνθρωποι που αγαπιούνται και νοιάζονται πολύ ο ένας για τον άλλον, ζητάμε ευγενικά να σεβαστείτε το απόρρητό μας αυτή τη στιγμή καθώς περνάμε σε νέα φάση στη ζωή μας».

Δύο ημέρες μετά την κοινή δήλωση, ο Manganiello υπέβαλε αίτηση διαζυγίου από την ηθοποιό, επικαλούμενος «ασυμβίβαστες διαφορές».

Τον Ιανουάριο, η Vergara αποκάλυψε στην ισπανική εφημερίδα El País ότι η ίδια και ο Manganiello δεν ήταν στο ίδιο επίπεδο όταν επρόκειτο να επεκτείνουν την οικογένειά τους και η διαφορές τους οδήγησαν τελικά στο διαζύγιό τους.

«Ο γάμος μου διαλύθηκε επειδή ο σύζυγός μου ήταν νεότερος. Ήθελε να κάνει παιδιά και εγώ δεν ήθελα να γίνω ηλικιωμένη μαμά», εξήγησε η σταρ της τηλεοπτικής σειράς «Griselda». «Είχα έναν γιο στα 19, που είναι τώρα 32, και είμαι έτοιμη να γίνω γιαγιά, όχι μητέρα», πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

