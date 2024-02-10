Η επιθυμία να χρησιμοποιήσει την προνομιακή του θέση για να βοηθήσει τους άλλους ήταν πάντα παρούσα στη ζωή του Κρίστιαν Μπέιλ.

Ο γεννημένος στην Ουαλία 50χρονος ηθοποιός το βίωσε στο σπίτι του, όπου παρακολουθούσε τον πατέρα του, Ντέιβιντ Μπέιλ, ο οποίος διαμαρτυρόταν και φώναζε στη Μάργκαρετ Θάτσερ. «Ως παιδί δεν καταλάβαινα πραγματικά τι έκανε, αλλά το λάτρευα και θαύμαζα τον τρόπο με τον οποίο έκανε τα πάντα για τους άλλους», θυμάται.

Πέρα από τη δωρεά χρημάτων για σκοπούς εδώ κι εκεί, ο διάσημος ηθοποιός έχει ασχοληθεί άμεσα με έναν, δημιουργώντας μια κοινότητα για ανάδοχα παιδιά, όπου τα αδέλφια μπορούν να μένουν μαζί αντί να χωρίζονται. Το έργο είναι ένα είδος μικρού χωριού στο Palmdale της Καλιφόρνια, στο οποίο θα επενδύσει 22 εκατ. δολάρια. Οι εργασίες του έργου δεν θα ολοκληρωθούν πριν από το 2025.

Δίπλα σε ένα πάρκο και κοντά σε μια εμπορική περιοχή, το μικρό αυτό χωριό, το οποίο θα περιλαμβάνει δώδεκα σπίτια, δύο στούντιο για μεταβατική στέγαση και ένα κοινοτικό κέντρο, βρίσκεται στο Palmdale, μια πόλη περίπου 150.000 κατοίκων που βρίσκεται 60 μίλια βόρεια του Λος Άντζελες, και θα είναι το πρώτο του είδους του στην Καλιφόρνια.

Το έργο διαμορφώθηκε στο πλαίσιο μιας οργάνωσης που ονομάζεται «Μαζί στην Καλιφόρνια», την οποία ο Μπέιλ δημιούργησε μαζί με τον Τιμ ΜακΚόρμικ, ο οποίος ήταν εκτελεστικός διευθυντής των Παιδικών Χωριών στις Ηνωμένες Πολιτείες για σχεδόν δύο δεκαετίες.

«Φανταστείτε τον απόλυτο πόνο και το τραύμα του να χάνεις τους γονείς σου ή να σε παίρνουν από τους γονείς σου και μετά να χάνεις και τα αδέλφια σου», δήλωσε ο ηθοποιός στο «The Hollywood Reporter» κατά την τελετή για την έναρξη των εργασιών. «Ελπίζω ότι αυτό το χωριό θα είναι το πρώτο από τα πολλά και ελπίζω ότι οι άνθρωποι θα στηρίξουν την προσπάθειά μας. Αυτά είναι τα παιδιά μας και πρέπει να βοηθήσουμε τα παιδιά μας», πρόσθεσε ο ηθοποιός.

Μεταξύ των επενδυτών είναι ορισμένοι «γενναιόδωροι δωρητές», μεταξύ των οποίων μέλη της οικογένειας Bale, αλλά και ο ατζέντης του, Patrick Whitesell (πρώην σύζυγος της Lauren Sanchez, νυν αρραβωνιαστικιάς του Jeff Bezos) και άλλοι αστέρες του Χόλιγουντ, όπως ο Leonardo DiCaprio.

«Πριν ξεκινήσω να κάνω αυτό, έγραφα επιταγές για διάφορες φιλανθρωπικές οργανώσεις που υποστηρίζω σε όλο τον κόσμο, και είναι υπέροχες, και θα συνεχίσω να το κάνω αυτό. Αλλά θέλω να ασχοληθώ περισσότερο. Θέλω τα παιδιά μου να συμμετέχουν περισσότερο. Θα μπορέσουμε να έρθουμε και να δούμε πραγματικά τη διαφορά που μπορούμε να κάνουμε στις ζωές των παιδιών. Αυτό είναι απλά ανεκτίμητο», δήλωσε ο Bale, ο οποίος σκοπεύει αυτό να είναι μόνο το πρώτο από τα χωριά του και να δημιουργήσει κι άλλα στην Καλιφόρνια και αλλού στη χώρα.

