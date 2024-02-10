Λογαριασμός
Dakota Johnson: Η δουλειά στο φινάλε του «The Office» ήταν η χειρότερη στιγμή της ζωής μου

«Ήμουν εκεί για δύο εβδομάδες και μετά βίας παίζω στη σειρά», ανέφερε χαμογελώντας η ηθοποιός

Dakota Johnson

Πολλοί τηλεθεατές στενοχωρήθηκαν όταν το «The Office» σταμάτησε μετά από εννέα σεζόν το 2013. Κατά τη διάρκεια ενός πρόσφατου επεισοδίου στην εκπομπή «Late Night with Seth Meyers», η Dakota Johnson έφτασε στο σημείο να αποκαλέσει αστειευόμενη την εμπειρία ως «τη χειρότερη στιγμή της ζωής της». 

«Αγαπούσα τόσο πολύ αυτή τη σειρά και μου είπαν: "Θέλεις να παίξεις στο φινάλε της σειράς;" και είπα: "Φυσικά", σκεπτόμενη ότι θα εμφανιζόμουν για περίπου μισή μέρα», είπε. «Ήμουν εκεί για δύο εβδομάδες και μετά βίας παίζω στη σειρά», ανέφερε χαμογελώντας. 

Όταν ο Meyers αναρωτήθηκε αν οι άνθρωποι στο πλατό ήταν στενοχωρημένοι που η σειρά έφτανε στο τέλος της, η Johnson ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ήταν λυπημένοι και επίσης υπήρχε μια περίεργη ενέργεια… Και έρχομαι και λέω: ‘’Είμαι τόσο ενθουσιασμένη που είμαι εδώ!’’ Κανείς δεν ήθελε να μου μιλήσει». Και πρόσθεσε: «Ήμουν στο παρασκήνιο όλων αυτών των σκηνών, στέλνοντας φαξ».

