Dakota Johnson: Η δουλειά στο φινάλε του «The Office» ήταν η χειρότερη στιγμή της ζωής μου

Πολλοί τηλεθεατές στενοχωρήθηκαν όταν το «The Office» σταμάτησε μετά από εννέα σεζόν το 2013. Κατά τη διάρκεια ενός πρόσφατου επεισοδίου στην εκπομπή «Late Night with Seth Meyers», η Dakota Johnson έφτασε στο σημείο να αποκαλέσει αστειευόμενη την εμπειρία ως «τη χειρότερη στιγμή της ζωής της».

«Αγαπούσα τόσο πολύ αυτή τη σειρά και μου είπαν: "Θέλεις να παίξεις στο φινάλε της σειράς;" και είπα: "Φυσικά", σκεπτόμενη ότι θα εμφανιζόμουν για περίπου μισή μέρα», είπε. «Ήμουν εκεί για δύο εβδομάδες και μετά βίας παίζω στη σειρά», ανέφερε χαμογελώντας.

Dakota Johnson says working on 'The Office' finale was the 'worst time of my life' https://t.co/TonKYeibC5 — CTV News (@CTVNews) February 10, 2024

Όταν ο Meyers αναρωτήθηκε αν οι άνθρωποι στο πλατό ήταν στενοχωρημένοι που η σειρά έφτανε στο τέλος της, η Johnson ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ήταν λυπημένοι και επίσης υπήρχε μια περίεργη ενέργεια… Και έρχομαι και λέω: ‘’Είμαι τόσο ενθουσιασμένη που είμαι εδώ!’’ Κανείς δεν ήθελε να μου μιλήσει». Και πρόσθεσε: «Ήμουν στο παρασκήνιο όλων αυτών των σκηνών, στέλνοντας φαξ».

Πηγή: skai.gr

