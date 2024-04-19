Καθώς η Σοφία Βεργκάρα αναρρώνει μετά από μια σοβαρή χειρουργική επέμβαση, αναπολεί τα παιδικά της χρόνια… Η 51χρονη ηθοποιός δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια φωτογραφία της να ποζάρει με μπικίνι. Ωστόσο, η συγκεκριμένη φωτογραφία μας ταξίδεψε πολλά χρόνια πίσω, όταν η μικρή Σοφία έκανε τα πρώτα της βήματα στο μόντελινγκ.

«Μακάρι να είχα τότε αντηλιακό», έγραψε με χιούμορ στη λεζάντα της ανάρτησης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η διάσημη ηθοποιός φοίτησε τρία χρόνια στην οδοντιατρική σχολή προτού την εγκαταλείψει για να ασχοληθεί με το μόντελινγκ και την υποκριτική.

Η ηθοποιός σε πρόσφατη συνέντευξή της είχε αποκαλύψει ότι το μεγάλο στήθος της και η καλλίγραμμη σιλουέτα της τη βοήθησαν στην καριέρα της. «Θα ήταν παράλογο να το αρνηθώ ή να με κάνει αυτό να αισθάνομαι άσχημα», δήλωσε η Vergara στην «El País» τον Ιανουάριο. «Το μεγάλο στήθος και το σώμα μου μου ‘’άνοιξαν’’ πόρτες. Ήταν το διαβατήριό μου στον κόσμο όταν ήμουν 20 ετών και ξεκίνησα ως μοντέλο, αλλά σήμερα είμαι 51 ετών και είμαι ακόμα εδώ».

Και πρόσθεσε: «Αν βλέπετε μόνο το στήθος μου, τότε αυτό είναι δικό σας πρόβλημα. Υπάρχουν γυναίκες που είναι πιο όμορφες, νεότερες, που έχουν μεγαλύτερο στήθος και καλύτερο σώμα από εμένα, αλλά είμαι ακόμα εδώ γιατί έχω αποδείξει ότι μπορώ να μείνω», είπε με νόημα η Vergara.

Η τελευταία ανάρτηση της Vergara έρχεται αφού αποκάλυψε το περασμένο Σαββατοκύριακο ότι αναρρώνει από χειρουργική επέμβαση στο γόνατο.

Η ηθοποιός φαίνεται ότι είναι και πάλι ερωτευμένη με τον χειρουργό Justin Saliman, ο οποίος τη φροντίζει αυτό το διάστημα. Το ζευγάρι είναι μαζί από τον περασμένο Οκτώβριο, τρεις μήνες αφότου ο πρώην σύζυγός της, Joe Manganiello, ανακοίνωσε το διαζύγιό τους. Έπειτα από επτά χρόνια γάμου, η Vergara και ο Manganiello αποφάσισαν να επιλέξουν διαφορετικούς δρόμους. Τον Ιανουάριο, η ηθοποιός αποκάλυψε στην «El Pais» ότι χώρισαν επειδή εκείνος ήθελε να κάνει παιδιά, ενώ η ίδια δεν επιθυμούσε να είναι μια γριά-μαμά.

