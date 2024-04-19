Η Μόνικα Μπελούτσι κάνει ακόμη τον ανδρικό πληθυσμό να «καρδιοχτυπά» και στα 59 της δείχνει εξίσου εντυπωσιακή… Η διάσημη ηθοποιός φωτογραφήθηκε για το εξώφυλλο του ισπανικού «Elle», επιδεικνύοντας τις διάσημες καμπύλες της και ποζάροντας χωρίς σουτιέν.

Η Μόνικα Μπελούτσι μίλησε για την ηλικία της, εξηγώντας ότι έχει συμφιλιωθεί με τα γηρατειά. «Είμαι σαν όλους τους άλλους ανθρώπους. Λέω στον εαυτό μου ότι είναι ανώφελο να πηγαίνω ενάντια σε κάτι που είναι πιο ισχυρό από εμένα. Και αν ο χρόνος περνάει, σημαίνει ότι είσαι τυχερός που είσαι ακόμα εδώ.

Η βιολογική ηλικία έχει συνέπειες, δεν απολαμβάνουμε πλέον τα πλεονεκτήματα της νεότητας. Το σημαντικό είναι να συνεχίσω να αισθάνομαι καλά και να κάνω πράγματα που μου αρέσουν και με διεγείρουν».

Παρά το γεγονός ότι φημίζεται για την απίστευτη ομορφιά της -έκανε το ντεμπούτο της στο μόντελινγκ σε ηλικία μόλις 16 ετών- η Μόνικα επέμεινε ότι η επιτυχία της είναι κάτι περισσότερο από την εμφάνισή της.

«Είμαι 59 ετών και εξακολουθώ να εργάζομαι, οπότε δεν νομίζω ότι έχει να κάνει μόνο με την ομορφιά. Η αρχική περιέργεια καταλήγει στο κενό αν δεν υπάρχει κάτι άλλο από πίσω».

Η Μόνικα είχε μοιραστεί στο παρελθόν τις σκέψεις της σχετικά με την ηλικία σε συνέντευξή της στο περιοδικό «Sunday Times Style». Η ίδια είχε δηλώσει ότι θέλει να γεράσει όμορφα και ειρηνικά, ενώ υπογράμμισε ότι δεν έχει εμμονή με τη διατήρηση της σιλουέτας της στα 50 της.

Η ηθοποιός ανέφερε ότι προτιμά το κρασί, τα ζυμαρικά και το περιστασιακό μάθημα Pilates από τις εξαντλητικές προπονήσεις και τις δίαιτες.

«Πάντα ήμουν μια γυναίκα με καμπύλες. Αυτή είναι η φύση μου και θέλω να γεράσω με ειρηνικό τρόπο. Όταν είσαι 50 ή 60 ετών δεν έχεις τις ίδιες ανάγκες όπως όταν είσαι 20 ετών. Αλλάζεις και αλλάζουν οι προτεραιότητές σου, ειδικά όταν υπάρχουν παιδιά. Εμείς ερχόμαστε δεύτεροι. Αυτό μας δίνει μια άλλη προοπτική», είπε.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης στο «Elle», η Μόνικα εξήγησε πως έχουν αλλάξει τα πράγματα για εκείνη στις μέρες μας, λέγοντας ότι είναι πιο ικανή να εκφράσει τη θηλυκότητά της από ότι στο παρελθόν.

Αναφέρθηκε στην παραδοσιακή τάση της κινηματογραφικής βιομηχανίας να απορρίπτει τις γυναίκες από μια συγκεκριμένη ηλικία και πώς η ίδια προσεγγίζει τους γυναικείους χαρακτήρες.

«Σήμερα, έχουμε την ελευθερία να εκφράσουμε τη θηλυκότητά μας όπως θέλουμε. Αλλάζω με την πάροδο του χρόνου, εξελίσσομαι. Από κορίτσι γίνεσαι μια νεαρή γυναίκα, μια μητέρα, μια ώριμη γυναίκα...

Καλλιτεχνικά, μιλώντας, στην ηλικία των 50 ετών έκανα δύο ταινίες: «In the Milky Way», του Emir Kusturica, και «Spectre», του Sam Mendes. Αυτοί οι σκηνοθέτες μου έδωσαν δυναμικούς ρόλους και την ευκαιρία να «ξεφύγω» από την ηλικία των 50 ετών, πράγμα όχι εύκολο για μια ηθοποιό».

Μιλώντας για τον έρωτά της με τον 65χρονο Tim Burton, η Μόνικα είπε ότι ήταν πιο δυνατή από τις σχέσεις που είχε όταν ήταν νέα. «Ίσως στην αγάπη που βιώνει κανείς στην ενηλικίωση να γίνεται πιο γενναιόδωρος. Υπάρχει μια έντονη επιθυμία να καταλάβεις τον άλλον, να τον προστατεύσεις».

Είχε παντρευτεί δύο φορές στο παρελθόν, στα 25 της με τον Ιταλό φωτογράφο Claudio Carlos Basso, το 1990, και χώρισε τον επόμενο χρόνο. Επίσης, ήταν παντρεμένη με τον Γάλλο ηθοποιό, Vincent Cassel, αφού γνωρίστηκαν στα γυρίσματα της ταινίας «The Apartment». Ήταν παντρεμένοι από το 1999 έως το 2013 και απέκτησαν δύο κόρες.

Πηγή: skai.gr

