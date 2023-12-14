Sienna Miller: Η 41χρονη ηθοποιός θα αποκτήσει κοριτσάκι

Η Sienna Miller αποκάλυψε ότι περιμένει κοριτσάκι με τον σύντροφό της, Oli Green, καθώς μοιράστηκε τα νέα της στο τεύχος Ιανουαρίου του περιοδικού «Vogue».

Η 41χρονη ηθοποιός μίλησε με ειλικρίνεια για την εγκυμοσύνη της και παραδέχτηκε ότι ήταν «απρογραμμάτιστη», ωστόσο δήλωσε ότι είναι πιο προετοιμασμένη ψυχολογικά από ότι με το πρώτο της παιδί. Η ηθοποιός είπε ότι η κόρη της, από τη σχέση της με τον ηθοποιό Tom Sturridge, ζητούσε αδελφάκι εδώ και καιρό.

«Θα ήθελα πολύ να φτάσω σε ένα σημείο όπου δεν θα αισθανόμουν την ανάγκη να κάνω πλάκα με το ότι είμαι μεγαλύτερη και έχω μωρό», αναφέρει η ηθοποιός στη συνέντευξή της.

«Ήμουν πολύ τυχερή. Δεν προσπαθούσα να μείνω έγκυος. Αυτό συνέβη και βιολογικά ήταν κάτι που μπόρεσα να κάνω», σημειώνει. «Νομίζω ότι οι άνθρωποι βολεύονται με έναν τρόπο ζωής που υπάρχει εδώ και πολλά χρόνια, ο οποίος είναι πολύ μισογυνικός και πατριαρχικός», προσθέτει.

Η Sienna, η οποία βρίσκεται στην 31η εβδομάδα της εγκυμοσύνης της, περιέγραψε λεπτομερώς τη διαφορά στη νοοτροπία της γύρω από τα σχέδια γέννας μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου παιδιού της.

Παραδέχτηκε ότι με τη Marlowe, είχε βάλει σκοπό να γεννήσει με «φυσικό» τρόπο, με την αδελφή της Savannah, η οποία είχε γεννήσει στο σπίτι. Ωστόσο, υπήρξαν επιπλοκές και η ηθοποιός υποβλήθηκε σε επείγουσα καισαρική τομή. Αυτή τη φορά, λέει, «απλά δεν νομίζω ότι θα ασκήσω αυτή την πίεση στον εαυτό μου».

“I think you either live your life with caution or you take risks,” says Sienna Miller. https://t.co/ZRjtdZtv3A pic.twitter.com/bptQbLS933 — Vogue Magazine (@voguemagazine) December 13, 2023

Πηγή: skai.gr

