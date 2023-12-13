Ναι, το ξέρουμε: Κάθε φορά που έρχονται οι γιορτές έχουμε κι εκείνους, τους «αντιρρησίες συνείδησης», που γκρινιάζουν για καθετί που αφορά στα Χριστούγεννα: Τα δώρα, την υπερβολική, ανεξήγητη χαρά και τους γενναιόδωρους στολισμούς. Οι ίδιοι ισχυρίζονται ότι δεν θα μπουν στη διαδικασία να «κρεμάσουν μαραφέτια σε ένα πράσινο ψεύτικο φυτό», χλευάζοντας με κάθε ευκαιρία όλες τις ιεροτελεστίες που συνοδεύουν αυτή τη γιορτινή περίοδο του χρόνου.

Αν ανήκεις σε αυτή την κατηγορία ανθρώπων, σε κοιτάω ευθέως στα μάτια και σε ρωτώ: Δεν ζηλεύεις έστω και λίγο, τόσο δα, τη μαγεία και την ομορφιά που τόσο απλόχερα χαρίζουν οι χριστουγεννιάτικοι στολισμοί και τα φώτα; Κι επειδή ξέρω ότι σε συγκινούν -κι ας μη το παραδέχεσαι- σου έχω μερικές ιδέες για να γίνεις κομμάτι αυτής της μαγείας, χωρίς να «πατήσεις» τις αρχές σου.

Φτιάξε ένα περίγραμμα δέντρου στον τοίχο

Μπορείς να χρησιμοποιήσεις γιρλάντες ή ακόμη καλύτερα μια σειρά φωτών για να σχηματίσεις το περίγραμμα ενός δέντρου σ’ έναν τοίχο του σπιτιού σου.

Δημιούργησε ένα έξυπνα διακοσμημένο δέντρο τοίχου

Αν δε μπορείς τα πολλά στολίδια, αλλά θέλεις κάτι περισσότερο από ένα απλό περίγραμμα, δημιούργησε ένα έξυπνο δέντρο τοίχου με λίγα διακοσμητικά. Προτίμησε τα ελαφριά και λιγότερο εύθραυστα στολίδια για ευνόητους λόγους.

Δώσε μια glam διάσταση με ένα μεταλλικό χριστουγεννιάτικο δέντρο

Ένα μεταλλικό δέντρο είναι κατ’ αρχάς πιο ανθεκτικό από ένα παραδοσιακό χριστουγεννιάτικο δέντρο. Επίσης, το φινίρισμα, το χρώμα και η λάμψη του μπορεί να αρκούν για να θεωρηθούν χριστουγεννιάτικος στολισμός, επομένως δεν θα χρειαστεί να προσθέσεις τίποτα!

«Ντύσε» ένα εναλλακτικό φυτό

Σίγουρα θα κάνεις τη διαφορά εάν, αντί για το παραδοσιακό έλατο, επιλέξεις να στολίσεις τον αγαπημένο σου κάκτο για παράδειγμα. Προτίμησε φυτά που δεν χρειάζονται ιδιαίτερη φροντίδα και νερό, καθώς κάτι τέτοιο δεν θα ταιριάξει καλά με τον χριστουγεννιάτικο στολισμό. Και, φυσικά, αν επιλέξεις, τον κάκτο, πρόσεχε τα ατυχήματα.

Διακόσμησε ένα χριστουγεννιάτικο κλαδί

Χρησιμοποιήσετε μια μακριά ράβδο και μια γιρλάντα, ώστε να δημιουργήσεις εύκολα και γρήγορα μια χριστουγεννιάτικη διακόσμηση που θα παραπέμπει στα κλαδιά ενός χριστουγεννιάτικου δέντρου. Διάλεξε μερικά διακοσμητικά και φωτάκια και άπλωσέ το όσο επιθυμείς.

Δώσε μια νότα ρουστίκ με ένα ξύλινο δέντρο

Για μια ρουστίκ εμφάνιση, διάλεξε ένα ξύλινο δέντρο και διακόσμησέ το ως έχει ή ραντίζοντάς το με πινελιές χρώματος ή οποιασδήποτε διακόσμησης σε τραβάει. Το αποτέλεσμα θα είναι σίγουρα μοναδικό.

Προτίμησε το στεφάνι

Τα ίδια διακοσμητικά που μπαίνουν στο δέντρο μπορούν επίσης να κοσμήσουν ένα χριστουγεννιάτικο στεφάνι. Φώτα, κουκουνάρια, κορδέλες και μικρές μπάλες δημιουργούν μια λαμπερή και ταυτόχρονα παραδοσιακή χριστουγεννιάτικη αίσθηση.

Στόλισε μικρά δεντράκια

Διαλέξτε ένα ράφι ή έναν χώρο όπου θα δημιουργηθεί το δάσος των Χριστουγέννων. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις μικροσκοπικά διακοσμητικά δέντρα με τις ίδιες υφές, χρώματα και υλικά ή να ακολουθήσεις μια πιο μαξιμαλιστική προσέγγιση, που θα περιέχει λίγο απ’ όλα.

Πρόσθεσε άρωμα επιλέγοντας δεντρολίβανο

Έχεις φανταστεί το φυτό του δεντρολίβανου «ντυμένο» με χριστουγεννιάτικα στολίδια; Κι όμως, η λύση αυτή θα σε βοηθήσει και να ξεφύγεις από την πεπατημένη, αλλά και να χαρίσεις ένα υπέροχο άρωμα στο σπίτι σου. Συν ότι θα προσθέσεις στον χώρο σου μια διακόσμηση που μπορείς να διατηρήσεις και μετά τις γιορτές.

Ζωγράφισε κουκουνάρια

Μάζεψε μερικά από τα κουκουνάρια που θα βρεις διάσπαρτα παντού, καθάρισέ τα από τυχόν υπολείμματα και χρωμάτισέ τα, δημιουργώντας έναν εναλλακτικό και ταυτόχρονα εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο στολισμό. Μπορείς να τα τοποθετήσεις σε ένα καλάθι ή ένα γυάλινο βάζο.

Δημιουργήστε έναν ευχάριστο σωρό από στολίδια

Συγκέντρωσε τα χριστουγεννιάτικα στολίδια που έχεις στη διάθεσή σου και ξεκίνα να «χτίζεις» μια σύνθεση της αρεσκείας σου με αυτά. Αυτός ο στολισμός σου χαρίζει απόλυτη ελευθερία: Μπορείς να χρησιμοποιήσεις ό,τι σου αρέσει, δίνοντας όποιο σχήμα επιθυμείς.

Η περίοδος των Χριστουγέννων και όλες οι δραστηριότητές της είναι γεμάτες παράδοση, ρουτίνα και ετήσιες προσδοκίες. Μιας και προφανώς δεν είσαι φαν αυτών των πρακτικών, δημιούργησε κάτι αντισυμβατικό. Ποτέ δεν ξέρεις, μπορεί να εμπνεύσεις κι άλλους και να δημιουργήσεις μια νέα τάση!

