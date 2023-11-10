Μία από τις πολλές φορές που παρενοχλήθηκε σεξουαλικά στην μακρόχρονη καριέρα της αποκάλυψε σε podcast η Σάρον Στόουν ( Sharon Stone).

Η διάσημη ηθοποιός αποκάλυψε ότι την δεκαετία του 1980, ο τότε επικεφαλής της Sony, στην πρώτη μάλιστα γνωριμία τους, δεν δίστασε να της δείξει το πέος του, με σκοπό να τον ικανοποιήσει.

Μιλώντας στο podcast της Κέλι Ρίπα, η Στόουν περιέγραψε πως όταν μετακόμισε στο Λος Άντζελες, την κάλεσαν στο γραφείο του τότε μεγαλοστέλεχους της εταιρίας.

Ο τότε επικεφαλής – που δεν τον κατονομάζει – την πλησίασε και της είπε: «Είναι αλήθεια αυτά που λένε για σένα, είσαι υπέροχη. Δεν έχουμε δει καμία σαν εσένα εδώ και δεκαετίες. Όλοι μιλούν για σένα. Είσαι τόσο έξυπνη, όμορφη και αυτά τα μαλλιά...».

«Μετά, ήρθε ακριβώς μπροστά μου και είπε "αλλά πρώτα...", και έβγαλε το πέος του ακριβώς μπροστά στο πρόσωπό μου», είπε η ηθοποιός.

Η σταρ περιέγραψε ότι έπαθε υστερία με αποτέλεσμα το στέλεχος να τρομάξει, να απομακρυνθεί και αυτή να φύγει από μια πόρτα πίσω από το γραφείο του. Μάλιστα, η γραμματέας του την οδήγησε αργότερα έξω.

Η Στόουν είπε ότι όλα αυτά τα χρόνια δεν ανέφερε ποτέ αυτή την ίστορία ούτε κατήγγειλε το γεγονός γιατι «η Sony δεν θα με προσλάμβανε ποτέ ξανά».

Με πληροφορίες από BBC

Πηγή: skai.gr

