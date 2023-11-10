Nicolas Cage: Δεν μπήκα στις ταινίες για να γίνω meme

Ο ηθοποιός Νίκολας Κέιτζ κατά τη διάρκεια πρόσφατης συνέντευξής του αποκάλυψε τελικά τις σκέψεις του σχετικά με τα memes (μιμίδια) που δημιουργήθηκαν από τους διάφορους κινηματογραφικούς του ρόλους. Ο διάσημος ηθοποιός τόνισε ότι ένιωθε «απογοητευμένος» από τα memes.

Στο πλαίσιο προώθησης της επερχόμενης κωμωδίας «Dream Scenario» της A24, ο Νίκολας Κέιτζ σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «The Guardian» σημείωσε ότι δυσκολευόταν όταν ανακάλυπτε ότι γινόταν πηγή για memes στο διαδίκτυο.

«Μπορεί να ήμουν ο πρώτος ηθοποιός που μιμιδιοποίηθηκε» είπε ο Κέιτζ. «Ένα άτομο είχε διαλέξει από όλες αυτές τις διαφορετικές ταινίες όπου είχα καταρρεύσεις, αλλά χωρίς κανένα σεβασμό στο πώς έφτασε ο χαρακτήρας έφτασε σε αυτό το σημείο. Ήμουν απογοητευμένος γιατί δεν ήξερα τι έπαιρνε ο κόσμος από τις ταινίες εκτός από αυτό» ανέφερε.

«Δεν καταλάβαινα πώς να επεξεργαστώ αυτό που συνέβαινε. Ασχολήθηκα με την υποκριτική γιατί με συγκίνησε η κινηματογραφική ερμηνεία περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη μορφή τέχνης. Δεν μπήκα στις ταινίες για να γίνω meme. Αυτό ήταν κάτι νέο. Προσαρμόστηκα» τόνισε.

«Σκέφτηκα ότι ίσως θα ωθούσαν κάποιον να επιστρέψει και να δει τις ταινίες. Αλλά δεν είχα κανέναν έλεγχο πάνω σε αυτό» εξήγησε.

