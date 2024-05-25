Δύο μαχητές της Χεζμπολάχ σκοτώθηκαν σήμερα σε ισραηλινά πλήγματα εναντίον δύο οχημάτων του λιβανέζικου ισλαμιστικού κινήματος στην κεντρική Συρία, ανέφερε το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (OSDH).

«Ένα ισραηλινό μη επανδρωμένο αεροσκάφος εκτόξευσε δύο πύραυλους σε αυτοκίνητο και φορτηγό της Χεζμπολάχ κοντά στην πόλη αλ-Κουσάιρ στην επαρχία Χομς καθώς ταξίδευαν προς το στρατιωτικό αεροδρόμιο αλ-Νταμπάα, σκοτώνοντας τουλάχιστον δύο μαχητές της Χεζμπολάχ και τραυματίζοντας άλλους», πρόσθεσε η ΜΚΟ που εδρεύει στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά διαθέτει ένα τεράστιο δίκτυο πηγών στη χώρα.

Official Syrian sources report that a Syrian officer, close to #Hezbollah, was killed this morning by an explosive device planted in his vehicle in the Almaza neighborhood in the capital #Damascus. pic.twitter.com/XgaRazKOq2 — keva (@KellyVanderge11) May 25, 2024

