Συρία: Νεκροί από ισραηλινά πλήγματα μαχητές της Χεζμπολάχ

Ένα ισραηλινό μη επανδρωμένο αεροσκάφος εκτόξευσε δύο πύραυλους σε αυτοκίνητο και φορτηγό της Χεζμπολάχ κοντά στην πόλη αλ-Κουσάιρ στην επαρχία Χομς

 Δύο μαχητές της Χεζμπολάχ σκοτώθηκαν σήμερα σε ισραηλινά πλήγματα εναντίον δύο οχημάτων του λιβανέζικου ισλαμιστικού κινήματος στην κεντρική Συρία, ανέφερε το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (OSDH).

«Ένα ισραηλινό μη επανδρωμένο αεροσκάφος εκτόξευσε δύο πύραυλους σε αυτοκίνητο και φορτηγό της Χεζμπολάχ κοντά στην πόλη αλ-Κουσάιρ στην επαρχία Χομς καθώς ταξίδευαν προς το στρατιωτικό αεροδρόμιο αλ-Νταμπάα, σκοτώνοντας τουλάχιστον δύο μαχητές της Χεζμπολάχ και τραυματίζοντας άλλους», πρόσθεσε η ΜΚΟ που εδρεύει στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά διαθέτει ένα τεράστιο δίκτυο πηγών στη χώρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

