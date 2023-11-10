Ο Harry Styles δεν είναι ο… γνωστός Harry Styles. Ο τραγουδιστής εμφανίστηκε με ξυρισμένο κεφάλι, «αποχαιρετώντας» τις διάσημες μπούκλες της. Ο φωτογραφικός φακός τον απαθανάτισε σε συναυλία των U2 στο Sphere, στο Λας Βέγκας, το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Και, αφού εμφανίστηκαν εικόνες από το κούρεμα του 29χρονου σταρ στο «TMZ», οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης έσπευσαν στο X (πρώην Twitter) για να αντιδράσουν στο νέο του κούρεμα, το οποίο πολλοί χαρακτήρισαν «ανισόρροπο».

Κάποιοι, μάλιστα, συνέκριναν την κίνηση αυτή με την εποχή που η Britney Spears ξύρισε το κεφάλι της μπροστά στους παπαράτσι το 2007.

Ο Άγγλος καρδιοκατακτητής έκανε το ντεμπούτο του με το νέο του κούρεμα σε μια βραδιά-ραντεβού με τη φίλη του Taylor Russell, μόλις λίγες ημέρες, μετά τις φήμες που κυκλοφόρησαν ότι έκοψε τις πλούσιες μπούκλες του.

Ενώ βρισκόταν έξω με την 29χρονη Russell και μια ομάδα φίλων, ο τρεις φορές νικητής του Grammy εθεάθη χωρίς το χαρακτηριστικό του κούρεμα, ενώ άκουγε το ιρλανδικό ροκ συγκρότημα να ερμηνεύει τις μεγαλύτερες επιτυχίες του.

Κατά τη διάρκεια της συναυλίας, ο Styles τύλιξε το χέρι του γύρω από την αγαπημένη του και φέρεται να πέρασαν τη νύχτα ανταλλάσσοντας φιλιά και βγάζοντας μαζί selfies, σύμφωνα με το TMZ.

