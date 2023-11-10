Λογαριασμός
Harry Styles: Οι θαυμάστριές του «θρηνούν» - Ο τραγουδιστής εμφανίστηκε με ξυρισμένο κεφάλι

Ο Άγγλος καρδιοκατακτητής έκανε το ντεμπούτο του με το νέο του κούρεμα σε μια βραδιά-ραντεβού με τη φίλη του Taylor Russell

Ο Harry Styles

Ο Harry Styles δεν είναι ο… γνωστός Harry Styles. Ο τραγουδιστής εμφανίστηκε με ξυρισμένο κεφάλι, «αποχαιρετώντας» τις διάσημες μπούκλες της. Ο φωτογραφικός φακός τον απαθανάτισε σε συναυλία των U2 στο Sphere, στο Λας Βέγκας, το περασμένο Σαββατοκύριακο. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @harrystyles

Και, αφού εμφανίστηκαν εικόνες από το κούρεμα του 29χρονου σταρ στο «TMZ», οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης έσπευσαν στο X (πρώην Twitter) για να αντιδράσουν στο νέο του κούρεμα, το οποίο πολλοί χαρακτήρισαν «ανισόρροπο». 

Κάποιοι, μάλιστα, συνέκριναν την κίνηση αυτή με την εποχή που η Britney Spears ξύρισε το κεφάλι της μπροστά στους παπαράτσι το 2007.

Ο Άγγλος καρδιοκατακτητής έκανε το ντεμπούτο του με το νέο του κούρεμα σε μια βραδιά-ραντεβού με τη φίλη του Taylor Russell, μόλις λίγες ημέρες, μετά τις φήμες που κυκλοφόρησαν ότι έκοψε τις πλούσιες μπούκλες του.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @harrystyles

Ενώ βρισκόταν έξω με την 29χρονη Russell και μια ομάδα φίλων, ο τρεις φορές νικητής του Grammy εθεάθη χωρίς το χαρακτηριστικό του κούρεμα, ενώ άκουγε το ιρλανδικό ροκ συγκρότημα να ερμηνεύει τις μεγαλύτερες επιτυχίες του.

Κατά τη διάρκεια της συναυλίας, ο Styles τύλιξε το χέρι του γύρω από την αγαπημένη του και φέρεται να πέρασαν τη νύχτα ανταλλάσσοντας φιλιά και βγάζοντας μαζί selfies, σύμφωνα με το TMZ.

Πηγή: skai.gr

