Παναθηναϊκός και Ρεάλ Μαδρίτης μετρούν... 62 χρόνια αναμετρήσεων στην Ευρώπη. Παρότι όμως έχουν κατακτήσει τον τίτλο έξι και έντεκα φορές αντίστοιχα και παρότι έχουν λάβει μέρος σε 11 και 13 Final 4 αντίστοιχα, θα συναντηθούν σε ένα τέτοιο-και μάλιστα στον μεγάλο τελικό-το βράδυ της Κυριακής για πρώτη φορά στην ιστορία τους.

Οι «πράσινοι» έχουν βρεθεί στο ίδιο Final 4 με τη «βασίλισσα» το 1995, το 1996 και το 2011, χωρίς ωστόσο να συναντηθούν καμία από αυτές τις τρεις φορές ούτε σε ημιτελικό, ούτε σε τελικό, ούτε σε ματς τρίτης θέσης.

Από την εποχή των (παικτών τότε) Πολίτη και Βασιλακόπουλου, των Λόλο Σάινθ και Σταν Μόρισον, μέχρι τους Κορωναίο και Στεργάκο από τη μια και τους Φερνάντο και Αντόνιο Μαρτίν από την άλλη, στις τιτανομαχίες των Γκάλη, Γιαννάκη, Αλβέρτη, Οικονόμου, Πάσπαλι και Βράνκοβιτς με τους Σαμπόνις, Αρλάουκας και Μπιριούκοφ, από τη μονομαχία του Μποντίρογκα με τον Τζόρτζεβιτς μέχρι την κόντρα Διαμαντίδη με Ρούντι και-στο σήμερα πια-με τον Σλούκα, τον Ναν και τον Λεσόρ απέναντι στον Καμπάτσο, τον Χεζόνια και τον Ταβάρες.

Στα πιο σημαντικά ραντεβού των δύο ομάδων, κακά τα ψέματα, οι Μαδριλένοι έχουν χαμογελάσει τελευταίοι. Στα προημιτελικά του Κυπελλούχων το 1984, που διεξάγονταν σε όμιλο, η «βασίλισσα» είχε τερματίσει πρώτη καθ' οδόν για την κατάκτηση μιας ακόμη κούπας. Το 2018 οι δύο ομάδες αναμετρήθηκαν στα playoffs και παρά το εντυπωσιακό 95-67 του πρώτου αγώνα στο ΟΑΚΑ, η Ρεάλ πήρε τα τρία επόμενα ματς και προκρίθηκε στο Final 4. Έναν χρόνο μετά η ομάδα του Πάμπλο Λάσο-τότε-«σκούπισε» τη σειρά με 3-0 φτάνοντας ως το τέλος της διαδρομής.

Πάντως η τελευταία γεύση ήταν γλυκιά για τον Παναθηναϊκό, που στην πιο πρόσφατη αναμέτρηση των δύο ομάδων πέρασε με 97-86 από την ισπανική πρωτεύουσα, λίγες μέρες μετά την ήττα του στον τελικό Κυπέλλου από τον Ολυμπιακό. Κι έκτοτε έκανε ένα φοβερό ντεμαράζ που τον έφερε πρώτα δεύτερο στη regular season με οκτώ νίκες στα εννιά τελευταία ματς της σεζόν, κατόπιν στο Final 4 μετά από πρόκριση επί της Μακάμπι και... πλέον στον τελικό.

Συνολικά έχουν αναμετρηθεί 49 φορές και ο Παναθηναϊκός μετρά 18 νίκες έναντι 31 της Ρεάλ.

Αναλυτικά:



1962/1963 Παναθηναϊκός-Ρεάλ 73-97 (Α’ Γύρος Πρωταθλητριών)

1962/1963 Ρεάλ-Παναθηναϊκός 90-60 Κύπελλο Πρωταθλητριών (Α’ Γύρος-Κύπελλο Πρωταθλητριών)

1983/1984 Ρεάλ-Παναθηναϊκός 104-78 (Προημιτελικά Κυπελλούχων)

1983/1984 Παναθηναϊκός-Ρεάλ 99-97 (Προημιτελικά Κυπελλούχων)

1990/1991 Ρεάλ-Παναθηναϊκός 88-65 (Β’ Γύρος Κόρατς)

1990/1991 Παναθηναϊκός-Ρεάλ 82-102 (Β’ Γύρος Κόρατς)

06/01/1995 Παναθηναϊκός-Ρεάλ 77-64 (Όμιλοι Ευρωλίγκας)

23/02/1995 Ρεάλ-Παναθηναϊκός 66-68 (Όμιλοι Ευρωλίγκας)

26/10/1995 Παναθηναϊκός-Ρεάλ 54-52 (Όμιλοι Ευρωλίγκας)

04/01/1996 Ρεάλ-Παναθηναϊκός 80-73 (Όμιλοι Ευρωλίγκας)

21/10/1999 Παναθηναϊκός-Ρεάλ 96-69 (Α’ Γύρος Ευρωλίγκας)

08/12/1999 Ρεάλ-Παναθηναϊκός 63-66 (Α’ Γύρος Ευρωλίγκας)

06/12/2001 Ρεάλ-Παναθηναϊκός 70-78 (Α’ Φάση Ευρωλίγκας)

14/02/2002 Παναθηναϊκός-Ρεάλ 77-88 (Α’ Φάση Ευρωλίγκας)

14/12/2005 Παναθηναϊκός-Ρεάλ 87-71 (Α’ Φάση Ευρωλίγκας)

08/02/2006 Ρεάλ-Παναθηναϊκός 73-90 (Α’ Φάση Ευρωλίγκας)

06/12/2007 Παναθηναϊκός-Ρεάλ 92-85 (Α’ Φάση Ευρωλίγκας)

31/01/2008 Ρεάλ-Παναθηναϊκός 95-87 (Α’ Φάση Ευρωλίγκας)

05/11/2009 Ρεάλ-Παναθηναϊκός 80-70 (Α’ Φάση Ευρωλίγκας)

17/12/2009 Παναθηναϊκός-Ρεάλ 67-76 (Α’ Φάση Ευρωλίγκας)

12/10/2012 Ρεάλ-Παναθηναϊκός 85-78 (Α’ Φάση Ευρωλίγκας)

15/11/2012 Παναθηναϊκός-Ρεάλ 79-68 (Α’ Φάση Ευρωλίγκας)

25/01/2013 Παναθηναϊκός-Ρεάλ 54-58 (Top 16)

21/03/2013 Ρεάλ-Παναθηναϊκός 73-74 (Top 16)

22/01/2015 Ρεάλ-Παναθηναϊκός 83-65 (Top 16)

20/03/2015 Παναθηναϊκός-Ρεάλ 85-69 (Top 16)

16/11/2016 Ρεάλ-Παναθηναϊκός 87-84 (Κανονική Περίοδος)

16/03/2017 Παναθηναϊκός-Ρεάλ 88-82 (Κανονική Περίοδος)

24/11/2017 Παναθηναϊκός-Ρεάλ 82-80 (Κανονική Περίοδος)

08/03/2018 Ρεάλ-Παναθηναϊκός 92-75 (Κανονική Περίοδος)

17/04/2018 Παναθηναϊκός-Ρεάλ 95-67 (Playoffs)

19/04/2018 Παναθηναϊκός-Ρεάλ 82-89 (Playoffs)

25/04/2018 Ρεάλ-Παναθηναϊκός 81-74 (Playoffs)

27/04/2018 Ρεάλ-Παναθηναϊκός 89-82 (Playoffs)

19/12/2018 Ρεάλ-Παναθηναϊκός 89-68 (Κανονική Περίοδος)

28/03/2019 Παναθηναϊκός-Ρεάλ 73-74 (Κανονική Περίοδος)

17/04/2019 Ρεάλ-Παναθηναϊκός 75-72 (Playoffs)

19/04/2019 Ρεάλ-Παναθηναϊκός 78-63 (Playoffs)

23/04/2019 Παναθηναϊκός-Ρεάλ 82-89 (Playoffs)

26/12/2019 Παναθηναϊκός-Ρεάλ 75-87 (Κανονική Περίοδος)

24/02/2020 Ρεάλ-Παναθηναϊκός 96-78 (Κανονική Περίοδος)

15/12/2020 Παναθηναϊκός-Ρεάλ 93-97 (Κανονική Περίοδος)

27/01/2021 Ρεάλ-Παναθηναϊκός 76-66 (Κανονική Περίοδος)

15/10/2021 Ρεάλ-Παναθηναϊκός 88-65 (Κανονική Περίοδος)

31/03/2022 Παναθηναϊκός-Ρεάλ 87-86 (Κανονική Περίοδος)

06/10/2022 Παναθηναϊκός-Ρεάλ 68-71 (Κανονική Περίοδος)

01/02/2023 Ρεάλ-Παναθηναϊκός 83-68 (Κανονική Περίοδος)

07/12/2023 Παναθηναϊκός-Ρεάλ 78-90 (Κανονική Περίοδος)

29/02/2024 Ρεάλ-Παναθηναϊκός 86-97 (Κανονική Περίοδος)

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.