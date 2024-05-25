Πέθανε, σε ηλικία 97 ετών, ο σερ Τζον Μπόρντμαν, σπουδαίος αρχαιολόγος και ιστορικός της τέχνης, «ο πιο διακεκριμένος ιστορικός της αρχαίας ελληνικής τέχνης της Βρετανίας», όπως έχει χαρακτηριστεί.

Ο Τζον Μπόρντμαν γεννήθηκε στις 20 Αυγούστου 1927 στο Ίλφορντ του Λονδίνου. Σπούδασε στο Chigwell School και το Magdalene College, στο Cambridge. Έζησε αρκετά χρόνια στην Ελλάδα, τρία από τα οποία (1952-955) διετέλεσε βοηθός διευθυντής της Βρετανικής Αρχαιολογικής Σχολής Αθηνών. Διενήργησε αρχαιολογικές ανασκαφές στη Σμύρνη και την Κρήτη, στο Εμπορειό στη Χίο και στη Λιβύη.

Από το 1955 ανέλαβε επιμελητής στο Μουσείο Ashmolean στην Οξφόρδη και μετά καθηγητής κλασικής αρχαιολογίας στο Κολλέγιο Μέρτον στην Οξφόρδη. Δίδαξε από το 1978 ως το 1994 κλασική αρχαιολογία στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και συνταξιοδοτήθηκε το 1994. Μελέτησε την ελληνική τέχνη, ιδίως τη γλυπτική και την αγγειογραφία.

Ο John Boardman ήταν μέλος της Βρετανικής Ακαδημίας, από την οποία έλαβε το Μετάλλιο Kenyon το 1995. Του απονεμήθηκε το Βραβείο Ωνάση για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες το 2009. Υπήρξε κάτοχος πολλών ακαδημαϊκών διακρίσεων. Οι ογκώδεις εκδόσεις του επικεντρώνονται κυρίως στην τέχνη και την αρχιτεκτονική της αρχαίας Ελλάδας, και ειδικότερα στη γλυπτική και την αγγειογραφία.

Δήλωση της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη για την απώλεια του Σερ Τζον Μπόρντμαν

Πληροφορούμενη την απώλεια του καθηγητή Σερ Τζον Μπόρντμαν, η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Ο σερ Τζον Μπόρντμαν υπήρξε εξέχων αρχαιολόγος και ιστορικός της Τέχνης, με διακριτή, διαρκή και σημαντικότατη προσφορά στις ελληνικές κλασικές σπουδές. Στη μακρά πορεία του, που υπερβαίνει τις επτά δεκαετίες, συνδύασε γόνιμα την ανασκαφική έρευνα με την πανεπιστημιακή διδασκαλία στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, όπου διάπλασε γενιές ολόκληρες αρχαιολόγων. Το συγγραφικό του έργο συγκροτείται από δεκάδες μονογραφίες και εκατοντάδες άρθρα και συμβολές σε συλλογικούς τόμους, πλήθος εκ των οποίων αφορά στη σπουδή της ελληνικής αρχαιολογίας και ιστορίας.

Σπουδαία ορόσημα της ενασχόλησής του με την κλασική Ελλάδα υπήρξαν, αναμφίβολα, οι ανασκαφές που πραγματοποίησε στο Εμπορειό της Χίου και το πέρασμά του από τη Βρετανική Αρχαιολογική Σχολή της Αθήνας. Αποθησαυρίζω μόνο τη συστηματική συμβολή του στην ελληνική αγγειογραφία και τη μελέτη της αρχαϊκής και κλασικής κεραμικής. Πάνω, από όλα ο σερ Τζον Μπόρντμαν υπήρξε ένα ανήσυχο πνεύμα, που δεν έπαψε να μελετά και να εργάζεται σχεδόν έως το τέλος του, και επέμενε, λόγω και έργω, στην ανάδειξη της κλασικής κληρονομιάς και τη διάχυσή της αρχαιολογικής γνώσης, με τρόπο εύληπτο, αλλά βαθύ, σε όλο και ευρύτερα κοινά. Είχα την πραγματική τύχη να τον συναντήσω πολλές φορές στη Χίο και να παρακολουθήσω τον εμβριθή και διαυγή αρχαιολογικό του λόγο.

Στην οικογένειά του, τους φίλους του και τους μαθητές του απευθύνω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια»

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

