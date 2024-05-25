Αταμάν: «Ελπίζω να βγει η πρόβλεψη του προέδρου μας για τον τελικό»

Η πρόβλεψη που είχε κάνει προ πολλών μηνών ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος για τελικό με την Ρεάλ Μαδρίτης και κατάκτηση του τίτλου με σουτ του Κώστα Σλούκα τέθηκε στο… τραπέζι στη συνέντευξη Τύπου του μεγάλου αυριανού αγώνα.

Ο Εργκίν Αταμάν κλήθηκε να απαντήσει σε αυτό…

«Το ελπίζω (γέλια)», ήταν τα πρώτα του λόγια χαμογελώντας και πρόσθεσε: «Μέχρι τώρα έχουμε πετύχει κι έχει πετύχει και ο πρόεδρος στις προβλέψεις του. Έχουμε έναν τελικό, θα πάμε για τη νίκη. Ο Παναθηναϊκός και η Ρεάλ έκαναν εξαιρετική δουλειά και πήραν μεγάλες νίκες για να φτάσουν εδώ. Για μας είναι κάτι που μας γεμίζει περηφάνια», κατέληξε.

