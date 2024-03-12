Τον Ιούλιο, η Κολομβιανή τραγουδίστρια Karol G θα γεμίσει τέσσερις φορές το στάδιο Santiago Bernabéu της Ρεάλ Μαδρίτης. Πρόκειται για 240.000 εισιτήρια! Πιθανότατα θα πρόκειται για ρεκόρ πληρωμένης προσέλευσης σε μουσική συναυλία στην Ισπανία από μια καλλιτέχνιδα, γράφει η «El Pais».

Τον Μάιο του 2023, οι Coldplay πούλησαν 200.000 εισιτήρια για τέσσερις βραδιές στο Estadi Olimpic της Βαρκελώνης. Με μέσο όρο 100 ευρώ ανά εισιτήριο, τα έσοδα από τις συναυλίες της Karol G ανέρχονται σε 24 εκατ. ευρώ, απόδειξη της σημερινής τρέλας για τη ζωντανή μουσική και ιδιαίτερα για τις γυναίκες καλλιτέχνιδες. Ποτέ άλλοτε δεν υπήρξε χρονιά κατά την οποία να συνέπεσαν τόσες πολλές κυκλοφορίες και συναυλίες από κορυφαίες τραγουδίστριες.

Shakira

Το «Las mujeres ya no lloran», το πρώτο άλμπουμ της Shakira μετά από επτά χρόνια, θα κυκλοφορήσει στις 22 Μαρτίου.

Τι προσφέρεται; Μέχρι 16 τραγούδια, κανένα από αυτά δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλο: 11 είναι μικρότερα από τρία λεπτά και το μεγαλύτερο διαρκεί 3:36. Στο άλμπουμ περιλαμβάνονται τα επτά τραγούδια που κυκλοφόρησε η Κολομβιανή τραγουδίστρια πριν από δύο χρόνια, όταν τελείωσε η σχέση της με τον Ζεράρ Πικέ (κάτι που έχει σημασία γιατί οι στίχοι πραγματεύονται αυτόν τον χωρισμό). Ως εκ τούτου, θα υπάρχουν οκτώ νέα κομμάτια, συμπεριλαμβανομένων των συνεργασιών με τους Cardi B, Rauw Alejandro, Grupo Frontera και Bizarrap. Μόνο σε τέσσερα τραγούδια η Shakira εμφανίζεται σόλο.

Μουσικά, «αγκαλιάζει» τις νέες τάσεις της μουσικής, είτε πρόκειται για reggaeton είτε για corrido tumbado. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι θα συγκεντρώσει εκατομμύρια ακροάσεις στις πλατφόρμες και θα ακολουθήσει και περιοδεία. Τα στοιχήματα τοποθετούνται για το πόσες συναυλίες στο Bernabéu θα ανακοινώσει η Shakira. Τρεις; Τέσσερις; Ή θα πάει για πέντε για να ξεπεράσει τη συμπατριώτισσά της Karol G; Θα το δούμε...

Beyonce

Η Beyonce θα κυκλοφορήσει το νέο της άλμπουμ στις 29 Μαρτίου. Όλα δείχνουν ότι το «Act II» θα επικεντρωθεί στη country.

Τι έχει να προσφέρει; Η Beyonce με καουμπόικο καπέλο και μπότες με σπιρούνια. Η σταρ διεκδικεί τις ρίζες της -γεννήθηκε στο Χιούστον του Τέξας- και παρόλο που οι περισσότεροι σταρ του είδους είναι λευκοί, η κάντρι μουσική έχει τις ρίζες της στη μαύρη παραδοσιακή μουσική πριν διαδοθεί στις νότιες Ηνωμένες Πολιτείες τις δεκαετίες του 1920 και 1930. Ο ράπερ Lil Nas X σημείωσε μια τεράστια crossover επιτυχία το 2018 με το «Old Town Road», οπότε η στροφή της Beyonce δεν είναι καινούργια.

Κυκλοφόρησε δύο κομμάτια κατά τη διάρκεια του Super Bowl: την μπαλάντα «16 Carriages» και το «Texas Hold 'Em», τα οποία κατέκτησαν αμέσως την κορυφή των charts στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Για όσους φαντασιώνονται μια μάχη για τον θρόνο της γυναικείας ποπ, η Beyonce αγκαλιάζει σήμερα την κάντρι, ακριβώς το στυλ με το οποίο ξεκίνησε την καριέρα της η Taylor Swift. Η Swift το άφησε πίσω της για την εμπορική ποπ για να κατακτήσει την Ευρώπη, τη Λατινική Αμερική και την Ασία.

Taylor Swift

Το 11ο άλμπουμ της Taylor Swift, «The Tortured Poets Department», θα κυκλοφορήσει στις 19 Απριλίου. Επιπλέον, θα εμφανιστεί στις 29 και 30 Μαΐου στο Santiago Bernabéu της Μαδρίτης.

Δεν υπάρχει εβδομάδα κατά την οποία το brand της να μην προσφέρει κάποιο νέο προϊόν προς πώληση. Έως και τέσσερις εκδόσεις του άλμπουμ έχουν ήδη ανακοινωθεί (The Manuscript Edition, The Bolter Edition, The Albatross Edition και The Black Dog Edition). Η μόνη καινοτομία σε σχέση με το πρωτότυπο είναι το εξώφυλλο και ένα επιπλέον τραγούδι.

Το αρχικό άλμπουμ περιέχει 16 κομμάτια και δύο συνεργασίες: με τον ράπερ Post Malone και, το πιο ενδιαφέρον, με τη Florence Welch των Florence & The Machine. Όσον αφορά στο περιεχόμενο είναι πολύ πιθανό κάποια από τα τραγούδια να καλύπτουν τους πρώην συντρόφους της. Ή τουλάχιστον έτσι λένε οι εξαιρετικά καλά πληροφορημένοι… «Swifties». Υπεύθυνος για την παραγωγή θα είναι ο Jack Antonoff, το «golden boy» παραγωγός που έχει δουλέψει στα προηγούμενα άλμπουμ της Swift και έχει δημιουργήσει τον ήχο των δίσκων των Lorde, Lana Del Rey και St. Vincent.

Dua Lipa

Το τρίτο άλμπουμ της Dua Lipa αναμένεται να κυκλοφορήσει αυτή την άνοιξη. Θα είναι επίσης επικεφαλής του φεστιβάλ Mad Cool στη Μαδρίτη στις 10 Ιουλίου.

Τον περασμένο Ιανουάριο η καλλιτέχνιδα πόζαρε για το εξώφυλλο του περιοδικού «Rolling Stone». Εκεί αποκάλυψε ότι το τρίτο της άλμπουμ, το οποίο οι θαυμαστές της αποκαλούν DL3, «είναι ένας φόρος τιμής στη βρετανική rave κουλτούρα με πινελιές ψυχεδελικής ποπ».

Ακούγεται καλό. Αναφέρει τους Primal Scream (υποθέτουμε λόγω του Screamadelica) και τους Massive Attack, αλλά παραλείπει τους Stone Roses, το πιο επιδραστικό βρετανικό ψυχεδελικό ποπ συγκρότημα των τελών της δεκαετίας του 1980 και των αρχών της δεκαετίας του 1990. Οι Blur και οι Oasis αναφέρονται επίσης στη συνέντευξη, αλλά περισσότερο όσον αφορά στην αισθητική.

Μουσικά υπάρχουν ήδη έχουμε ακούσει δύο κομμάτια: το «Houdini», σε παραγωγή, μεταξύ άλλων, του Kevin Parker, ηγέτη του ψυχεδελικού συγκροτήματος Tame Impala- και «Training Season». Και στις δύο περιπτώσεις, η Lipa συνεχίζει να εκμεταλλεύεται αριστοτεχνικά τη μουσική νοσταλγία.

Billie Eilish

Η τρίτη ολοκληρωμένη δουλειά της Billie Eilish θα κυκλοφορήσει μέσα στο 2024. Σε ηλικία μόλις 22 ετών, η Eilish είναι η νεότερη καλλιτέχνιδα που έχει κερδίσει δύο Όσκαρ και τα δύο για το καλύτερο τραγούδι. Πήρε το αγαλματίδιο το 2022 για το θέμα της ταινίας James Bond, «No Time To Die», και τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής επανέλαβε το κόλπο με την μπαλάντα «What Was I Made For?» από την ταινία Barbie.

Με το χρυσό αγαλματίδιο στο σακίδιό της, η ίδια εστιάζει τώρα στη νέα της δουλειά, για την οποία ελάχιστα είναι γνωστά. Παραγωγός είναι ο αδελφός της.

