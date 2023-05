Shakira: Φήμες ότι βγαίνει με τον σούπερ σταρ του ΝΒΑ, Jimmy Butler

Η ζωή της Σακίρα ήταν ταραχώδης από τότε που έφτασε στις Ηνωμένες Πολιτείες πριν από μερικούς μήνες για να εγκατασταθεί μόνιμα στο Μαϊάμι με τους γιους της, μετά τον χωρισμό της από τον Ζεράρ Πικέ.

Ωστόσο, δημοσίευμα της «Sun» τη θέλει να έχει βρει τον... επόμενο. Συγκεκριμένα, η Σακίρα εθεάθη την Κυριακή στο FTX Arena, για να παρακολουθήσει τον αγώνα των Μαϊάμι Χιτ εναντίον των Μπόστον Σέλτικς. Βέβαια, η παρουσία της εκεί δεν οφείλεται στην αγάπη της για το μπάσκετ, αλλά στη γνωριμία της με τον Τζίμι Μπάτλερ.

📱 | Miami Heat player Jimmy Butler and Shakira both followed each other on Instagram after Shakira attended last night’s game. pic.twitter.com/TLkZpo24Dq