Tom Cruise: Θέλει να «κατακτήσει» την καρδιά της Shakira – Της έστειλε λουλούδια

Η Σακίρα είναι ελεύθερη και ωραία, αλλά ο Τομ Κρουζ θέλει να «κατακτήσει» την καρδιά της. Πολλοί είναι οι «μνηστήρες» που «πολιορκούν» τη διάσημη τραγουδίστρια, αλλά ο Κρουζ φαίνεται να προηγείται σε αυτή την κούρσα της… διεκδίκησης.

Άλλωστε, όπως έγινε γνωστό, Σακίρα και Κρουζ συναντήθηκαν στο Γκραν Πρι της F1 στο Μαϊάμι και φαίνεται ότι πέρασαν υπέροχα μαζί. Άνθρωπος που μίλησε στο «Page Six» ανέφερε ότι ο Τομ Κρουζ ενδιαφέρεται πολύ για τη Σακίρα. «Υπάρχει χημεία μεταξύ τους», είπε ο ίδιος.

Η Σακίρα, η οποία χώρισε από τον Ζεράρ Πικέ πέρυσι, θα ήθελε δίπλα της ένα στήριγμα, σύμφωνα με τον ίδιο άνθρωπο. «Η Σακίρα χρειάζεται ένα ‘’μαλακό μαξιλάρι’’ για να πέσει πάνω του και αυτό θα μπορούσε να είναι ο Τομ», λέει, υπογραμμίζοντας ότι ο Τομ Κρουζ είναι ταλαντούχος και ωραίος τύπος.

Ένα άλλο πλεονέκτημα, σύμφωνα με το δημοσίευμα, που έχει ο Τομ Κρουζ έναντι του πρώην της Σακίρα, είναι το ύψος του! Η πηγή αστειεύτηκε αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Και δεν είναι ψηλότερη από αυτόν».

Ο «ερωτοχτυπημένος» Κρουζ φέρεται να έστειλε λουλούδια στην Κολομβιανή τραγουδίστρια, ενώ εθεάθησαν να περνούν χρόνο μαζί στην εκκίνηση του αγώνα και σε μια ιδιωτική σουίτα φιλοξενίας.

Η Σακίρα και ο Πικέ ήταν μαζί για 12 χρόνια και έχουν δύο παιδιά. Ο χωρισμός ήταν δύσκολος για τη Σακίρα, η οποία δήλωσε για το θέμα: «Ήταν δύσκολο όχι μόνο για μένα, αλλά και για τα παιδιά μου. Απίστευτα δύσκολο. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι έβαλα τα πάντα σε αυτή τη σχέση».

#TomCruise and #Shakira turn heads with a surprise hang-out at the 2023 Miami Formula One Grand Prixhttps://t.co/yyMtU2AwmX