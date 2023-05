Britney Spears: Συναντήθηκε μετά από πολλά χρόνια με τη μητέρα της – Αρχίζει να λιώνει ο πάγος μεταξύ τους

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς και η μητέρα της Λιν συναντήθηκαν για πρώτη φορά μετά από χρόνια στο σπίτι της τραγουδίστριας στη Νότια Καλιφόρνια.

Η συνάντηση έρχεται μετά από χρόνια έντονων διαφωνιών και εντάσεων αναμεσά τους σχετικά με την 13χρονη συντηρητική κηδεμονία της σταρ από τον πατέρα της, Τζέιμς Σπίαρς, η οποία τερματίστηκε τον Νοέμβριο του 2021. Η Μπρίτνεϊ είχε μιλήσει στο παρελθόν για προδοσία της μητέρας της καθώς και της υπόλοιπης οικογένειας.

Britney Spears' Mother Lynne Visits Her Daughter for the First Time in Years https://t.co/qRait6La4n