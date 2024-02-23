Αμερικανός δικαστής απέρριψε την Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου 2024, αγωγή που κατηγορούσε τον frontman των Aerosmith, Steven Tyler, ότι επιτέθηκε σεξουαλικά σε πρώην έφηβο μοντέλο δύο φορές μέσα σε μία ημέρα στο Μανχάταν πριν από, σχεδόν, 50 χρόνια.

Ο αμερικανός περιφερειακός δικαστής Lewis Kaplan στο Μανχάταν δήλωσε ότι η Jeanne Bellino περίμενε πολύ καιρό για να μηνύσει τον 75χρονο Tyler, ο οποίος αρνήθηκε σθεναρά τους ισχυρισμούς της, βάσει ενός νόμου της Νέας Υόρκης που προστατεύει τα θύματα βίας με κίνητρο το φύλο, σύμφωνα με τη «Guardian».

Και σε μια απόφαση που θα μπορούσε να επηρεάσει και άλλες υποθέσεις, ο Kaplan δήλωσε ότι δύο πολιτειακοί νόμοι, ο νόμος για τα θύματα παιδιών και ο νόμος για τους επιζώντες ενηλίκων, υπερισχύουν της αξίωσης της Bellino.

Steven Tyler: sexual assault claim against Aerosmith singer dismissed https://t.co/yDavwPSULQ — Guardian Australia (@GuardianAus) February 22, 2024

Η Bellino ήταν έφηβη που εργαζόταν σε μια επίδειξη μόδας στο Μανχάταν το καλοκαίρι του 1975, όταν ισχυρίστηκε ότι ένας φίλος της κανόνισε να συναντήσει τον Steven Tyler σε ένα κοντινό ξενοδοχείο. Στην αγωγή της ισχυρίζεται ότι ο τραγουδιστής, τότε περίπου 27 ετών, της επιτέθηκε σεξουαλικά δύο φορές, μία φορά σε έναν τηλεφωνικό θάλαμο και αργότερα στο ξενοδοχείο.

Ο τραγουδιστής του θρυλικού ροκ συγκροτήματος είναι αντιμέτωπος και με άλλη αγωγή για σεξουαλική κακοποίηση σε βάρος μιας γυναίκας, που ήταν ανήλικη τότε. Τα γεγονότα, σύμφωνα με την καταγγελία, συνέβησαν τη δεκαετία του '70, όταν η ενάγουσα, ονόματι Τζούλια Χόλκομπ Μίσλεϊ, ήταν 16 ετών, ενώ ο Τάιλερ ήταν 25 χρόνων. Η Μίσλεϊ ισχυρίζεται ότι ο τραγουδιστής, εκτός από το να της επιτεθεί, της προκάλεσε σκόπιμα συναισθηματική δυσφορία.

Μάλιστα, η γυναίκα παρουσίασε ως απόδειξη της κατηγορίας της τα απομνημονεύματα του ίδιου του Steven Tyler, όπου ισχυρίζεται ότι «παραλίγο να παντρευτεί μια έφηβη» και ότι «οι γονείς της με ερωτεύτηκαν, υπέγραψαν ένα έγγραφο για να έχω την κηδεμονία, ώστε να μην με συλλάβουν αν την έβγαζα εκτός πολιτείας. Την πήρα μαζί μου σε περιοδεία».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.