Selena Gomez: Είναι μια νύφη… για φίλημα – Πρωταγωνιστεί στην τρίτη σεζόν του «Only Murders in the Building»

Η Selena Gomez (Σελίνα Γκόμεζ) «μεταμορφώθηκε» σε μια τέλεια νύφη καθώς γύριζε σκηνές για την τρίτη σεζόν του «Only Murders in the Building», στη Νέα Υόρκη.

Η 30χρονη σταρ, η οποία υποδύεται τη Mabel Mora στη σειρά, εντυπωσίασε με το νυφικό της, το οποίο συνδυάστηκε με ένα μακρύ παραδοσιακό πέπλο και γάντια. Οι συμπρωταγωνιστές της, Martin Short και Steve Martin, εμφανίστηκαν, επίσης, σε μερικά στιγμιότυπα, δίνοντας στους θαυμαστές μία πρώτη γεύση για την εξέλιξη της ιστορίας.

Guess what just happened! pic.twitter.com/V4aNJjQUKW

Ο Steve Martin «ανέβασε» μια φωτογραφία του με τη Selena στο Twitter και έγραψε: «Μαντέψτε τι συνέβη!».

Σε παλιότερη συνέντευξή της, η Selena είχε μιλήσει για τη συγκεκριμένη συνεργασία: «Με έκαναν αμέσως να νιώσω ότι αποτελούσα μέρος αυτής της ομάδας. Είναι απλά οι καλύτεροι. Είναι εξαιρετικά ταπεινοί και ευγενικοί και απλά έχουν μια διαφορετική ανθρώπινη οπτική για τη ζωή από οποιονδήποτε έχω γνωρίσει έως τώρα».

Turns out this happened, too. pic.twitter.com/2bWzL3Z15J