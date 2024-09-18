Θύματα ένοπλης ληστείας έπεσαν χθες το βράδυ δυο νεαροί έξω από τον σταθμό του μετρό «Αγία Μαρίνα» στο Αιγάλεω.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα όταν τρεις άγνωστοι δράστες πλησίασαν δυο 21χρονους, τους επιτέθηκαν με μαχαίρια και τους αφαίρεσαν αλυσίδες, που φορούσαν και άλλα προσωπικά τους αντικείμενα.

Οι δυο 21χρονοι μεταφέρθηκαν με ελαφρά τραύματα στα πόδια στο Αττικό Νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.