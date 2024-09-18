Λογαριασμός
Τρόμος για δύο 21χρονους στον σταθμό μετρό «Αγία Μαρίνα»: Τους λήστεψαν με την απειλή μαχαιριού - Δύο ελαφρά τραυματίες

Λίγο πριν τα μεσάνυχτα 3 άτομα πλησίασαν δυο 21χρονους και με την απειλή μαχαιριών τους αφαίρεσαν αλυσίδες που φορούσαν και άλλα προσωπικά τους αντικείμενα

ένοπλη ληστεια

Θύματα ένοπλης ληστείας έπεσαν χθες το βράδυ δυο νεαροί έξω από τον σταθμό του μετρό «Αγία Μαρίνα» στο Αιγάλεω.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα όταν τρεις άγνωστοι δράστες πλησίασαν δυο 21χρονους, τους επιτέθηκαν με μαχαίρια και τους αφαίρεσαν αλυσίδες, που φορούσαν και άλλα προσωπικά τους αντικείμενα.

Οι δυο 21χρονοι μεταφέρθηκαν με ελαφρά τραύματα στα πόδια στο Αττικό Νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

