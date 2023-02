Selena Gomez: Χρησιμοποιεί φίλτρο στο TikTok εμπνευσμένο από την Bella Hadid -Μακάρι να ήμουν τόσο όμορφη

Η Σελίνα Γκόμεζ αποκάλεσε την Bella Hadid «girl crush», δηλαδή «η καψούρα» της, και έβαλε «τέλος» στις φήμες περί διαμάχης μεταξύ τους.

Η Γκόμεζ «ανέβασε» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μια σειρά από βίντεο και φωτογραφίες στο Instagram Story και το TikTok της, εκθειάζοντας την Bella Hadid. Στο πρώτο βίντεο, η ηθοποιός και μουσικός αναδημοσίευσε ένα βίντεο που δημιούργησε στο TikTok, όπου κάνει lip-syncing σε ένα viral ηχητικό απόσπασμα της Hadid που λέει: «Το όνομά μου είναι Bella Hadid». Στην ανάρτηση έγραψε: «Μακάρι να ήμουν τόσο όμορφη όσο η Bella Hadid».

Selena Gomez tries Bella Hadid-inspired TikTok filter: ‘Wish I was as pretty’ https://t.co/ebDusqLiLw pic.twitter.com/fzV7fVnyK0