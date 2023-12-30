Θάνατοι διασημοτήτων 2023: Ποιες σπουδαίες προσωπικότητες δεν είναι πια κοντά μας…

Καθώς το 2023 πλησιάζει στο τέλος του, ας θυμηθούμε ποιες σπουδαίες προσωπικότητες αποχαιρετήσαμε φέτος. Μουσικά είδωλα όπως η Tina Turner και η Sinead O'Connor είναι μεταξύ των διάσημων προσώπων που, δυστυχώς, πέθαναν το 2023, μαζί με αστέρες του θεάτρου και της οθόνης όπως η Raquel Welch, ο Matthew Perry και ο Sir Michael Gambon, αλλά και θρύλους του αθλητισμού.

Άλλες διασημότητες που πέθαναν φέτος είναι ο Paul O'Grady και ο Barry Humphries, μαζί με γνωστά ονόματα από τον κόσμο της πολιτικής και των επιχειρήσεων, όπως ο Mohamed Al Fayed και ο Silvio Berlusconi.

Καθώς το 2023 φτάνει στο τέλος του, κάνουμε μια αναδρομή στις ζωές και τις καριέρες όσων από τον κόσμο της μουσικής, του κινηματογράφου, της τηλεόρασης, της μόδας, της πολιτικής και των επιχειρήσεων δεν είναι πια κοντά μας.

Ιανουάριος

David Crosby

Ο Ντέιβιντ Κρόσμπι (David Crosby) ήταν αμερικανός συνθέτης, κιθαρίστας και τραγουδιστής, από τους διαμορφωτές του φολκ-ροκ τη δεκαετία του ‘60. Υπήρξε ιδρυτικό μέλος των εμβληματικών και επιδραστικών συγκροτημάτων The Byrds και Crosby, Stills & Nash.

Προσωπικότητα με πάθη -γυναίκες, αλκοόλ και ναρκωτικά- ενσάρκωσε τη ρήση της γενιάς του «sex, drugs and rock 'n' roll». Το 2014, το περιοδικό Rolling Stone τον χαρακτήρισε «τον πιο απρόοπτο επιζήσαντα του ροκ». Πέρα από την πολύχρονη εξάρτησή του από τα ναρκωτικά, εξαιτίας της οποίας χρειάστηκε μεταμόσχευση ήπατος, την ταραχώδη ζωή του σημάδεψαν ένα σοβαρό τροχαίο με μοτοσικλέτα, η φυλάκισή του για ναρκωτικά, ο θάνατος μιας από τις συντρόφους του σε άλλο τροχαίο και οι μάχες του με την ηπατίτιδα και τον διαβήτη.

Ο Κρόσμπι πέθανε σε ηλικία 81 ετών, μετά από μακρά ασθένεια, με τη σύζυγό του, Τζαν, να λέει σε ένδειξη τιμής: «Αν και δεν είναι πια εδώ μαζί μας, η ανθρωπιά και η ευγενική του ψυχή θα συνεχίσουν να μας καθοδηγούν και να μας εμπνέουν. Η κληρονομιά του θα συνεχίσει να ζει μέσα από τη θρυλική μουσική του».

Jeff Beck

Ο θρύλος της βρετανικής ροκ, Jeff Beck, έγινε διάσημος με τους Yardbirds και στη συνέχεια έγινε σόλο σταρ που ενσωμάτωσε στη μουσική του hard rock, τζαζ, μπλουζ, ακόμη και όπερα.

Γνωστός για την αγάπη του για τον αυτοσχεδιασμό, κέρδισε οκτώ βραβεία Grammy. «Δεν με ενδιαφέρουν οι κανόνες», είπε κάποτε ο Beck περιγράφοντας το μουσικό του στυλ. «Στην πραγματικότητα, αν δεν παραβιάζω τους κανόνες τουλάχιστον 10 φορές σε κάθε τραγούδι, τότε δεν κάνω σωστά τη δουλειά μου». Πέθανε σε ηλικία 78 ετών μετά από «ξαφνική βακτηριακή μηνιγγίτιδα», ανέφερε η οικογένειά του σε ανακοίνωσή της.

Lisa Marie Presley

Ως το μοναχοπαίδι του «βασιλιά του ροκ εν ρολ», η Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ ήταν η μοναδική κληρονόμος της περιουσίας του πατέρα και φαινόταν προορισμένη να κάνει σημαντικά πράγματα. Ωστόσο, η ζωή της σημαδεύτηκε από τραγωδίες, όπως η απώλεια του γιου της το 2020.

Η Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ πέθανε σε ηλικία 54 ετών μετά από καρδιακή ανακοπή στο σπίτι της στο Calabasas της Καλιφόρνια, με τη μητέρα της, Priscilla, να την περιγράφει ως «την πιο παθιασμένη, δυνατή και αγαπητή γυναίκα που γνώρισα ποτέ».

Julian Sands

Ο γεννημένος στο Γιορκσάιρ ηθοποιός, Τζούλιαν Σαντς, ήταν γνωστός για τους ρόλους του σε ταινίες όπως «Ένα δωμάτιο με θέα», «Arachnophobia», «Leaving Las Vegas» και «Warlock», καθώς και για τις τηλεοπτικές εμφανίσεις του στις σειρές «24», «Smallville» και «Banshee».

Ενθουσιώδης πεζοπόρος και ορειβάτης, ο 65χρονος είχε δηλωθεί ως αγνοούμενος τον Ιανουάριο του 2023, αφού δεν επέστρεψε από μια πεζοπορία στην περιοχή Mount Baldy των βουνών San Gabriel, στην Καλιφόρνια. Ο θάνατός του δεν επιβεβαιώθηκε μέχρι τον Ιούνιο. Δίνοντας μια συνέντευξη σε εφημερίδα το 2020, ο ηθοποιός είχε δηλώσει ότι ήταν πιο ευτυχισμένος όταν βρισκόταν κοντά σε μια βουνοκορφή.

Φεβρουάριος

Raquel Welch

Η Raquel Welch είχε χαρακτηριστεί ως ένα από τα «100 πιο σέξι αστέρια στην ιστορία του κινηματογράφου» από το περιοδικό Empire το 1995. Η καριέρα της διήρκεσε περισσότερα από 50 χρόνια, περιλαμβάνοντας 30 ταινίες και δεκάδες τηλεοπτικές σειρές και εμφανίσεις.

Κέρδισε Χρυσή Σφαίρα καλύτερης ηθοποιού το 1975 για τον ρόλο της στην ταινία «Οι τρεις σωματοφύλακες» και εμφανίστηκε σε επιτυχημένες ταινίες όπως το «Legally Blonde». Η σταρ πέθανε σε ηλικία 82 ετών μετά από σύντομη ασθένεια, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία διαχείρισής της, και έπασχε από τη νόσο Αλτσχάιμερ.

Μάρτιος

Lance Reddick



Ο ηθοποιός Lance Reddick ήταν περισσότερο γνωστός για τον ρόλο του στη σειρά «The Wire», η οποία παιζόταν από το 2002 έως το 2008 και διαδραματιζόταν στη γενέτειρά του, τη Βαλτιμόρη.

Πρωταγωνίστησε, επίσης, στη σειρά ταινιών John Wick, στο πλευρό του πρωταγωνιστή Keanu Reeves, και έδωσε τη φωνή του διοικητή Zavala στη σειρά παιχνιδιών Destiny. Πέθανε ξαφνικά σε ηλικία 60 ετών.

Απρίλιος

Harry Belafonte

Ο Harry Belafonte ήταν ένας τραγουδιστής και ηθοποιός που κέρδισε Grammy, Emmy και Tony και έγινε ακτιβιστής των πολιτικών δικαιωμάτων.

Ήταν ο πρώτος τραγουδιστής - σε οποιοδήποτε είδος - που πούλησε ένα εκατομμύριο δίσκους σε ένα χρόνο! Το τραγούδι του «Jump In The Line» (Shake, Senora) έγινε viral στο TikTok το 2020. Ήταν επίσης ένας από τους πρώτους μαύρους ερμηνευτές που απέκτησε μεγάλη απήχηση στον κινηματογράφο, πρωταγωνιστώντας σε ταινίες όπως Carmen Jones, Island In The Sun και Odds Against Tomorrow.

Παράλληλα με την καριέρα του στον χώρο της ψυχαγωγίας, υπήρξε ένας αφοσιωμένος ακτιβιστής που συνεργάστηκε στενά με τον Μάρτιν Λούθερ Κινγκ Τζούνιορ κατά τη διάρκεια του Κινήματος για τα Πολιτικά Δικαιώματα των δεκαετιών 1950 και 1960.

Πέθανε σε ηλικία 96 ετών με τη σύζυγό του στο πλευρό του, σύμφωνα με εκπρόσωπό του.

Μάιος

Tina Turner

Η Tina Turner ήταν η βασίλισσα του Rock'n'Roll, η σταρ με την ηλεκτρική σκηνική παρουσία και μια από τις σπουδαιότερες φωνές των τελευταίων δεκαετιών.

Έγινε διάσημη τη δεκαετία του 1960 στο πλευρό του πρώην συζύγου της Ike Turner, με τα κλασικά River Deep, Mountain High, Proud Mary και Nutbush City Limits να συγκαταλέγονται στις επιτυχίες τους. Χώρισε το 1976, αφού -όπως αποκάλυψε στην αυτοβιογραφία της- έπεσε θύμα συζυγικής βίας. Πήρε τελικά διαζύγιο δύο χρόνια αργότερα. Το 1985 γνώρισε τον Έρβιν Μπαχ, με τον οποίο διατηρούσε δεσμό επί 27 χρόνια, προτού «ενωθούν» με τα δεσμά του γάμου το 2013.

Η επιστροφή της ως σόλο σταρ στη δεκαετία του 1980, αντιδρώντας σε όσους της έλεγαν ότι ως γυναίκα στα 40 της δεν θα μπορούσε να τα καταφέρει, χάρισε στον κόσμο επιτυχίες όπως τα Private Dancer, We Don't Need Another Hero, What's Love Got To Do With It και φυσικά το κομμάτι, The Best.

Πέθανε σε ηλικία 83 ετών στο σπίτι της στην Ελβετία, στην πόλη Κούσναχτ, κοντά στη Ζυρίχη. Η Tina Turner είχε δηλώσει σε συνέντευξή της στο «Rolling Stone» ότι σε όλη της τη ζωή αναζητούσε τον σεβασμό… Και τον κέρδισε όπως και την αγάπη του κόσμου.

Ιούνιος

Σίλβιο Μπερλουσκόνι

Ο θάνατος του πρώην πρωθυπουργού της Ιταλίας, Σίλβιο Μπερλουσκόνι, έβαλε τέλος σε μια από τις πιο αμφιλεγόμενες πολιτικές καριέρες των τελευταίων χρόνων.

Διάσημος για τα περιβόητα πάρτι «bunga bunga», ο 86χρονος γερουσιαστής και ηγέτης του κόμματος Forza Italia είχε αντιμετωπίσει μια σειρά από οικονομικά και σεξουαλικά σκάνδαλα που τον έκαναν την πιο πολωτική φιγούρα στη σύγχρονη Ιταλία. Τα σεξουαλικά πάρτι, στα οποία συμμετείχαν ιερόδουλες, προκάλεσαν μεγάλο σκάνδαλο στη χώρα.

Γνωστός για την αυθάδη και πληθωρική προσωπικότητά του, ηγήθηκε της Ιταλίας τρεις φορές, από το 1994-1995, το 2001-2006 και το 2008-2011, ενώ παραιτήθηκε από πρωθυπουργός για τελευταία φορά το 2011. Πέθανε, αφού έλαβε θεραπεία για πνευμονική λοίμωξη που συνδέεται με χρόνια λευχαιμία.

Ιούλιος

Sinead O'Connor

Η Ιρλανδή τραγουδίστρια, Sinead O'Connor, ξεχώρισε με το τραγούδι της «Nothing Compares 2 U» του 1990, το κομμάτι που την έκανε παγκόσμια σταρ, εν μέρει λόγω του διάσημου βίντεο κλιπ.

Ήταν γνωστή τόσο για τις ειλικρινείς απόψεις της, για θέματα όπως η θρησκεία, ο πόλεμος και ο φεμινισμός, όσο και για τη μουσική της - το 1992, έσκισε μια φωτογραφία του Πάπα Ιωάννη Παύλου ΙΙ, στο «Saturday Night Live», για να διαμαρτυρηθεί για την κακοποίηση στην Καθολική Εκκλησία.

Η O'Connor ασπάστηκε το Ισλάμ το 2018 και άλλαξε το όνομά της σε Shuhada Sadaqat, αλλά εξακολουθούσε να εμφανίζεται με το παλιό της όνομα. Κατά τη διάρκεια της καριέρας της ηχογράφησε 10 στούντιο άλμπουμ και ήταν υποψήφια για οκτώ Grammy - κέρδισε το 1991 για την καλύτερη εναλλακτική μουσική ερμηνεία για το I Do Not Want What I Haven't Got. Πέθανε σε ηλικία 56 ετών, όπως επιβεβαίωσε η οικογένειά της.

Tony Bennett

Ο θρυλικός τραγουδιστής Tony Bennett πέθανε σε ηλικία 96 ετών. Ο Μπένετ, γνωστός για τις εμφανίσεις του με τραγουδιστές από τον Φρανκ Σινάτρα μέχρι τη Lady Gaga, πούλησε εκατομμύρια δίσκους σε όλο τον κόσμο και κέρδισε 20 Grammy, συμπεριλαμβανομένου ενός βραβείου για το έργο ζωής του, κατά τη διάρκεια της καριέρας του.

Πατέρας τεσσάρων παιδιών, ο Bennett παντρεύτηκε τρεις φορές. Στον γάμο του με την πρώτη του σύζυγο, Patricia Beech, το 1952, περίπου δύο χιλιάδες γυναίκες θαυμάστριες φέρονται να συγκεντρώθηκαν έξω από την τελετή, ντυμένες στα μαύρα σε ένδειξη πένθους. Πέθανε σε ηλικία 96 ετών.

Jane Birkin

Η τραγουδίστρια και ηθοποιός, Τζέιν Μπίρκιν, πέθανε σε ηλικία 76 ετών. Ξεκινώντας την καριέρα της ως ηθοποιός, απέκτησε διεθνή φήμη για τη σχέση της εντός και εκτός οθόνης με τον Serge Gainsbourg. Με τον Serge Gainsbourg αποτέλεσαν διάσημο ζευγάρι της παριζιάνικης καλλιτεχνικής ζωής και έγιναν διάσημοι το 1969 με το άλμπουμ Jane Birkin-Serge Gainsbourg, ιδιαίτερα με το τραγούδι «Je t'aime ... moi non plus», ένα αισθησιακό και προκλητικό τραγούδι που είχε παγκόσμια επιτυχία, το οποίο αρχικά ο Gainsbourg είχε γράψει για την ερωμένη του Μπριζίτ Μπαρντό.

Το 1971 γεννήθηκε η κόρη τους, Σαρλότ Γκενσμπούρ, επίσης διάσημη ηθοποιός και τραγουδίστρια. Το 1976, η Μπίρκιν εμφανίστηκε στην αμφιλεγόμενη ταινία «Je t'aime moi non plus», σε σκηνοθεσία του Γκενσμπούρ. Μετά τον χωρισμό τους, η Μπίρκιν μοιράστηκε τη ζωή της με τον σκηνοθέτη Ζακ Ντουλόν με τον οποία απέκτησε, επίσης, μια κόρη.

Angus Cloud

Ο ηθοποιός από τη σειρά «Euphoria», Angus Cloud, πέθανε σε ηλικία 25 ετών στο σπίτι της οικογένειάς του στο Όκλαντ, μια εβδομάδα μετά την κηδεία του πατέρα του. Τον βρήκαν για τον ρόλο, ενώ εργαζόταν σε ένα εστιατόριο στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης.

Μετά τον θάνατό του από υπερβολική δόση, ο δημιουργός του Euphoria, Sam Levinson, περιέγραψε τον ηθοποιό ως ξεχωριστό, ταλαντούχο και «πολύ νέο για να μας αφήσει τόσο σύντομα».

Αύγουστος

Μοχάμεντ Αλ Φαγέντ

Ο επιχειρηματίας, Μοχάμεντ Αλ Φαγέντ, πέθανε σε ηλικία 94 ετών. Ακριβώς 26 χρόνια από το τροχαίο της πριγκίπισσας Νταϊάνα και του Ντόντι. Ο αιγυπτιακής καταγωγής επιχειρηματίας ήταν περισσότερο γνωστός ως πρώην ιδιοκτήτης του πολυκαταστήματος Harrods και της ποδοσφαιρικής ομάδας Φούλαμ του Λονδίνου. Πούλησε το Harrods στην Qatar Holdings τον Μάιο του 2010. Τρία χρόνια αργότερα, πούλησε επίσης τη Φούλαμ στον Αμερικανό επιχειρηματία Σαχίντ Καν.

Σεπτέμβριος

Sir Michael Gambon

Ο Sir Michael Gambon ήταν ένα από τα αρχικά μέλη του Βασιλικού Εθνικού Θεάτρου μαζί με τον Laurence Olivier τη δεκαετία του 1960 και πρωταγωνίστησε σε ταινίες όπως «The King's Speech», «Gosford Park» και «Paddington» κατά τη διάρκεια της μακράς καριέρας του στον χώρο του θεάματος.

Υποδύθηκε, επίσης, τον Γάλλο ντετέκτιβ, Jules Maigret, στη σειρά του ITV, «Maigret», καθώς και τη σειρά του BBC, «The Singing Detective».

Ωστόσο, ο Sir Michael ήταν περισσότερο γνωστός για τον ρόλο του σε πολλές ταινίες του Harry Potter, αντικαθιστώντας τον Richard Harris μετά τον θάνατό του το 2002.



Οκτώβριος

Matthew Perry

Ο αμερικανοκαναδός ηθοποιός και παραγωγός, Μάθιου Πέρι, διάσημος, αφού ενσάρκωσε τον Τσάντλερ Μπινγκ στη δημοφιλή τηλεοπτική σειρά «Τα φιλαράκια» («Friends»), βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του σε ηλικία 54 ετών. Στα απομνημονεύματά του το 2022, «Friends, Lovers and the Big Terrible Thing», είχε αποκαλύψει ότι «παραλίγο να πεθάνει» πριν από μερικά χρόνια σε ηλικία 49 ετών, από υπερβολική χρήση οπιοειδών.

Ο ηθοποιός πέρασε δύο εβδομάδες σε κώμα και πέντε μήνες στο νοσοκομείο και χρειάστηκε να χρησιμοποιήσει σάκο κολοστομίας για εννέα μήνες. «Οι γιατροί είπαν στην οικογένειά μου ότι είχα 2% πιθανότητες να ζήσω», ανέφερε στο βιβλίο του. Μετά τον θάνατό του, ιδρύθηκε στο όνομά του ένα ίδρυμα για να «τιμήσει την κληρονομιά του» και να βοηθήσει άλλους «που παλεύουν με την ασθένεια του εθισμού».

Νοέμβριος

Shane MacGowan

Γεννημένος στις 25 Δεκεμβρίου 1957, ίσως ήταν γραφτό ο Shane MacGowan να συνδεθεί πάντα με τα Χριστούγεννα. Ως ένας από τους μεγαλύτερους ηγέτες συγκροτημάτων όλων των εποχών και δημιουργός του «Fairytale of New York», ο MacGowan έδωσε νέα πνοή στο punk με τη δύναμη της ιρλανδικής παραδοσιακής μουσικής. Πέθανε σε ηλικία 65 ετών.

Δεκέμβριος

Benjamin Zephaniah

Ο Βρετανός ποιητής και συγγραφέας, Benjamin Zephaniah, πέθανε σε ηλικία 65 ετών. Ο ποιητής, ο οποίος συμμετείχε και στη σειρά «Peaky Blinders», πέθανε οκτώ εβδομάδες αφότου διαγνώστηκε με όγκο στον εγκέφαλο. Ο δυσλεκτικός γιος ενός ταχυδρόμου από τα Μπαρμπάντος και μιας Τζαμαϊκανής νοσοκόμας, ο 63χρονος Benjamin Zephaniah, γεννήθηκε στο Μπέρμιγχαμ το 1958. Τον έδιωξαν από το σχολείο σε ηλικία 13 ετών, καθώς δεν μπορούσε να διαβάσει ή να γράψει και είχε δυσλεξία. Στα 20 του ταξίδεψε στο Λονδίνο, όπου το πρώτο του βιβλίο, «Pen Rhythm», εκδόθηκε από τον εκδοτικό οίκο Page One Book.

Στα πρώτα του γραπτά χρησιμοποίησε τη «dub poetry», με τις λέξεις να απαγγέλλονται πάνω από τους ρυθμούς της reggae μουσικής, ενώ θα εμφανιζόταν και με το συγκρότημα «The Benjamin Zephaniah Band». Ως ειλικρινής ακτιβιστής, στο έργο του ασχολήθηκε με θέματα ρατσισμού και κοινωνικής αδικίας. Ο Zephaniah ήταν υποψήφιος για την αυτοβιογραφία της χρονιάς στα National Book Awards για το έργο του, «The Life And Rhymes Of Benjamin Zephaniah», και ήταν επίσης υποψήφιος για το Costa Book Award το 2018. Απέρριψε το βραβείο OBE το 2003 λόγω της σύνδεσης μιας τέτοιας τιμής με τη Βρετανική Αυτοκρατορία και την ιστορία της δουλείας.

Βόλφγκανγκ Σόιμπλε

Ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε δεν έγινε ποτέ καγκελάριος - θα μπορούσε, λένε πολλοί. Κατόρθωσε, ωστόσο, να διαδραματίσει αποφασιστικό ρόλο στη διαμόρφωση της ιστορίας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας. Σφράγισε μια εποχή τεκτονικών αλλαγών στη χώρα του και στην Ευρώπη, μια γενιά μεγάλων πολιτικών και μια περίοδο κρίσιμων αποφάσεων. Και, όπως συχνά συμβαίνει με τις σημαντικές προσωπικότητες, όχι πάντα με θετικό τρόπο.

Οι Έλληνες δικαιούμαστε να στεκόμαστε κριτικά απέναντί του. Σε μια από τις δυσκολότερες στιγμές της νεότερης ιστορίας μας, εξέφρασε την πιο ψυχρή, αυστηρή - αν όχι και τιμωρητική - λογική για τη χώρα και τον λαό μας.

Ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε ήταν όμως Γερμανός. Εκλεγόταν στη Γερμανία, από Γερμανούς ψηφοφόρους, με αποστολή τη διαφύλαξη των γερμανικών συμφερόντων, πιστός στις προτεσταντικές αρχές του. Αν και προσηλωμένος ευρωπαϊστής, δεν πίστευε στην ασυγκράτητη διεύρυνση της ενωμένης Ευρώπης και υποστήριζε πάντα την δημιουργία ενός στενού ισχυρού πυρήνα, με βιώσιμους και καλά εδραιωμένους θεσμούς. Σε αυτή τη λογική, η Ελλάδα, ο ευρωπαϊκός Νότος, οι κρίσεις και οι αδυναμίες του, αποτελούσαν τροχοπέδη.

Η ήττα του CDU στις εκλογές του 2021 έφερε και το τέλος της θητείας του ως προέδρου της Bundestag και την ανακοίνωσή του ότι δεν σκόπευε να θέσει εκ νέου υποψηφιότητα για βουλευτής. Ο επίλογος του πολιτικού βίου έμελλε να συμπέσει και με το τέλος της ζωής του, έπειτα από μάχη με τον καρκίνο. «Αισθάνομαι μοναξιά. Δεν έχει μείνει κανείς από τη γενιά μου. Αλλά μπορώ τώρα να βλέπω πώς πηγαίνω προς το τέλος. Το βρίσκω συναρπαστικό να παρακολουθώ τον εαυτό μου», είχε πει στην τελευταία του συνέντευξη στο περιοδικό «Der Spiegel», πριν από έναν μήνα.

Ζακ Ντελόρ

Ο πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, o «πατέρας» του ευρώ και προσωπικότητα της γαλλικής αριστεράς, ο Ζακ Ντελόρ, πέθανε σε ηλικία 98 ετών. Έχοντας διατελέσει υπουργός Οικονομικών υπό την προεδρία του Φρανσουά Μιτεράν (1981-1984), ο Ντελόρ γκρέμισε τις ελπίδες της αριστεράς αρνούμενος να θέσει υποψηφιότητα στις προεδρικές εκλογές του 1995 στη Γαλλία, ενώ εμφανιζόταν ως το μεγάλο φαβορί στις δημοσκοπήσεις.

«Δεν μετανιώνω για τίποτε», αλλά «δεν λέω ότι έπραξα σωστά», είχε δηλώσει στο περιοδικό Le Point το 2021. «Ήθελα να είμαι ανεξάρτητος και ένιωθα διαφορετικός από όσους ήταν γύρω μου. Ο δικός μου τρόπος να κάνω πολιτική δεν ήταν ο ίδιος», είχε πει.

Ο Ντελόρ, ένθερμος υποστηρικτής της μεταπολεμικής ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, υπηρέτησε ως πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για τρεις θητείες - περισσότερες από οποιονδήποτε άλλο κάτοχο του αξιώματος - από τον Ιανουάριο του 1985 έως τα τέλη του 1994.

Γκαστόν Γκλοκ

Ο Aυστριακός μηχανικός και επιχειρηματίας Γκαστόν Γκλοκ, που ανέπτυξε ένα από τα πιστόλια με τις περισσότερες πωλήσεις σε όλον τον κόσμο, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 94 ετών. Έγινε δισεκατομμυριούχος και θρύλος χάρη στα πιστόλια που έφεραν το όνομά του. Σύμφωνα με το Forbes, η περιουσία του ανερχόταν σε 1,1 δισ. δολάρια το 2021. Έβαλε τα θεμέλια της αυτοκρατορίας του τη δεκαετία του 1980, όταν ο αυστριακός στρατός αναζητούσε ένα νέο, καινοτόμο όπλο. Με τη βοήθεια ειδικών στα πυροβόλα όπλα, ανέπτυξε το Glock 17.

