Η διάσημη ηθοποιός Σάντρα Μπούλοκ (Sandra Bullock) εκπλήρωσε το Σάββατο που μας πέρασε μια από τις τελευταίες επιθυμίες του εκλιπόντος συντρόφου της, Μπράιαν Ράνταλ (Bryan Randall): σκόρπισε τις στάχτες του σε ένα ποτάμι στο Γουαϊόμινγκ.

Η Μπούλοκ σκόρπισε τις στάχτες του αγαπημένου της Μπράιαν στον ποταμό Σνέικ, σε ένα ειδυλλιακό, χιονισμένο τοπίο, την ημέρα που αυτός θα γινόταν 58 ετών.

Η αδερφή της ηθόποιου, Γκεζίνε Μπούλοκ-Πράντο ανέβασε ένα γαλήνιο βίντεο από την συγκινητική στιγμή Σε μια ανάρτηση στο Instagram με λεζάντα: «Χρόνια πολλά, Μπράι. Η Σάντι σε έφερε στο ποτάμι, όπως ακριβώς υποσχέθηκε».

Ο θάνατος του Μπράιαν Ράνταλ τον Αύγουστο του 2023 από ALS (Αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση) είχε καταρρακώσει την δημοφιλή ηθοποιό.

Το ζευγάρι είχε γνωριστεί το 2015 και εκτοτε ήταν αχώριστοι.

Πηγή: skai.gr

