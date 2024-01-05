Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Η Σάντρα Μπούλοκ σκόρπισε τις στάχτες του συντρόφου της σε ποτάμι, την ημέρα που αυτός θα γινόταν 58 ετών – Βίντεο 

Ο θάνατος του Μπράιαν Ράνταλ τον Αύγουστο του 2023 είχε καταρρακώσει την δημοφιλή ηθοποιό 

σαντρα μπουλοκ

Η διάσημη ηθοποιός Σάντρα Μπούλοκ (Sandra Bullock) εκπλήρωσε το Σάββατο που μας πέρασε μια από τις τελευταίες επιθυμίες του εκλιπόντος συντρόφου της, Μπράιαν Ράνταλ (Bryan Randall): σκόρπισε τις στάχτες του σε ένα ποτάμι στο Γουαϊόμινγκ. 

Η Μπούλοκ σκόρπισε τις στάχτες του αγαπημένου της  Μπράιαν στον ποταμό Σνέικ, σε ένα ειδυλλιακό, χιονισμένο τοπίο, την ημέρα που αυτός θα γινόταν 58 ετών. 

Η αδερφή της ηθόποιου, Γκεζίνε Μπούλοκ-Πράντο ανέβασε ένα γαλήνιο  βίντεο από την συγκινητική στιγμή Σε μια ανάρτηση στο Instagram με λεζάντα:  «Χρόνια πολλά, Μπράι. Η Σάντι σε έφερε στο ποτάμι, όπως ακριβώς υποσχέθηκε». 

Ο θάνατος του Μπράιαν Ράνταλ τον Αύγουστο του 2023 από ALS (Αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση) είχε καταρρακώσει την δημοφιλή ηθοποιό. 

Το ζευγάρι είχε γνωριστεί το 2015 και εκτοτε ήταν αχώριστοι. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
149 0 Bookmark