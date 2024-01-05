Η διάσημη ηθοποιός Σάντρα Μπούλοκ (Sandra Bullock) εκπλήρωσε το Σάββατο που μας πέρασε μια από τις τελευταίες επιθυμίες του εκλιπόντος συντρόφου της, Μπράιαν Ράνταλ (Bryan Randall): σκόρπισε τις στάχτες του σε ένα ποτάμι στο Γουαϊόμινγκ.
Η Μπούλοκ σκόρπισε τις στάχτες του αγαπημένου της Μπράιαν στον ποταμό Σνέικ, σε ένα ειδυλλιακό, χιονισμένο τοπίο, την ημέρα που αυτός θα γινόταν 58 ετών.
Η αδερφή της ηθόποιου, Γκεζίνε Μπούλοκ-Πράντο ανέβασε ένα γαλήνιο βίντεο από την συγκινητική στιγμή Σε μια ανάρτηση στο Instagram με λεζάντα: «Χρόνια πολλά, Μπράι. Η Σάντι σε έφερε στο ποτάμι, όπως ακριβώς υποσχέθηκε».
Ο θάνατος του Μπράιαν Ράνταλ τον Αύγουστο του 2023 από ALS (Αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση) είχε καταρρακώσει την δημοφιλή ηθοποιό.
Το ζευγάρι είχε γνωριστεί το 2015 και εκτοτε ήταν αχώριστοι.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.