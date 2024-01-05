Ο μεγαλύτερος αδελφός της Αντζελίνα Τζολί, (Angelina Jolie), Τζέιμς Χέιβεν (James Haven), έκανε μία σπάνια αναφορά για την σχέση του με την βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιό και τα παιδιά της σε μια νέα του συνέντευξη.

Ο ηθοποιός εμφανίστηκε σε ένα επεισόδιο του podcast «90who10» και παραδέχτηκε ότι ήταν καθήκον του να «προστατεύσει» τα έξι παιδιά της αδελφής του μέσω του πολύκροτου διαζυγίου της με τον Μπραντ Πιτ και της αρνητικής δημοσιότητας που το ακολούθησε.

«Από εκεί ξεκίνησαν όλα, (η σχέση μας) ξεκίνησε με την προστασία της και των παιδιών της, των ανιψιών μου» δήλωσε ο Χέιβεν μιλώντας για το καινούργιο κεφάλαιο στην σχέση τους μετά τον χωρισμό της.

«Υπάρχουν εκείνα τα χρόνια που είναι καθοριστικά, γίνονται ενήλικες στις αρχές της δεκαετίας του 20. Νομίζω ότι είναι πολύ φυσικό και θέλω να είμαι εκεί ανά πάσα στιγμή», πρόσθεσε.

«Μοιάζει πολύ με τη μαμά μου. Κάθε φορά που έχω την ευλογία να βρίσκομαι κοντά τους, θέλω να βρίσκομαι κοντά τους», συνέχισε ο Χέιβεν. «Έστησα τη ζωή μου έτσι ώστε να μπορώ να είμαι παρών σε οποιαδήποτε κατάσταση. Θέλω να είμαι εκεί γι' αυτούς ή γι' αυτήν - ό,τι κι αν περνάει».

Το διάσημο ζευγάρι γνωρίστηκε το 2005, στα γυρίσματα της ταινίας «Μr & Mrs Smith» ενώ ανακοίνωσε το διαζύγιο του το 2016. Εχει έξι παιδιά, τον Μάντοξ 22 ετών, τον Παξ 20, τη Ζαχάρα 18, τη Σάιλο 17 και τα 15χρονα δίδυμα Νοξ και Βίβιεν.

Πηγή: skai.gr

