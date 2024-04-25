Αν είστε πολύ πλούσιος και πρόκειται να ταξιδέψετε στο Palm Springs της Καλιφόρνια , αλλά δεν θέλετε να μείνετε σε ξενοδοχείο, υπάρχει λύση: μπορείτε να ζήσετε για λίγο σαν σταρ, αν νοικιάσετε την έπαυλη του Λεονάρντο ντι Κάπριο.

Καλά κρυμμένη πίσω από φράχτες και φοινικόδεντρο, στην αριστοκρατική γειτονιά Old Las Palmas, η εκπληκτική έπαυλη του ντι Κάπριο νοικιάζεται για 4.500 δολάρια τη βραδιά.

Με γυάλινους τοίχους για να προσφέρει απεριόριστη θέα στην εξωτερική όαση που το περιβάλει και μοντέρνους εσωτερικούς χώρους, η βίλα του σταρ του Χόλιγουντ είναι περιζήτητη.

Το σπίτι διαθέτει έξι υπνοδωμάτια και 7,5 (!) μπάνια, ξενώνα, μια μεγάλη τραπεζαρία, μία πλήρως εξοπλισμένη κουζίνα σεφ.

Σύμφωνα με την αγγελία, στα υπνοδωμάτια «υπάρχουν πολλά κρεβάτια διαφόρων μεγεθών, ώστε να μπορεί να φιλοξενηθεί οποιοδήποτε πάρτι».

Έξω, υπάρχει μια θερμαινόμενη πισίνα, σπα, σάουνα και πολλές βεράντες για να «συναναστραφείτε αφού πάρετε ένα ποτό από το κοκτέιλ μπαρ».

Φωτογραφίες από 432hermosa.com

Πηγή: skai.gr

