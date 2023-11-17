Η Αμερικανίδα ηθοποιός Άιντα Φιλντ αποκάλυψε έναν αυστηρό κανόνα που ακολουθούν τόσο η ίδια, όσο και ο σύζυγός της Ρόμπι Γουίλιαμς όταν ταξιδεύουν με τα παιδιά τους. Ενώ εκείνοι επιλέγουν τη business class, τα τέσσερα παιδιά τους ταξιδεύουν στην οικονομική θέση.

Το διάσημο ζευγάρι παντρεύτηκε το 2010 και είναι γονείς της 11χρονης Τέντι, του 9χρονου Τσάρλι, της 5χρονης Κόκο και του τρίχρονου Μπο.

Robbie Williams and his wife reveal their children fly economy while they sit in first class https://t.co/tuvvQl0n4q — simplyexcess (@simplyexcess) November 17, 2023

Η ηθοποιός εξήγησε στους Sunday Times ότι εκείνη και ο Γουίλιαμς κάθονται χωριστά από τα παιδιά τους για να τα ενθαρρύνουν, να μάθουν ότι η πρώτη θέση είναι ένα προνόμιο που δεν το έχουν κερδίσει και δεν θα καθίσουν εκεί μέχρι να μπορέσουν να πληρώσουν οι ίδιοι γι' αυτό.

«Τα παιδιά μου ταξιδεύουν στην οικονομική θέση όποτε πετάμε. Εγώ στρίβω αριστερά και εκείνα στρίβουν δεξιά» ανέφερε η Φιλντ. «Δεν υπάρχει κανένα ενδιαφέρον να μεγαλώνουμε κακομαθημένα παιδιά. Τα παιδιά μου θα ξέρουν ότι [η οικονομική θέση] είναι το σημείο όπου θα κάθονται σε ένα αεροπλάνο μέχρι να μπορέσουν να πληρώσουν για να μπουν σε ένα διαφορετικό μέρος του αεροπλάνου» συμπλήρωσε.

