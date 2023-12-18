Φόρεμα της πριγκίπισσας Νταϊάνα δημοπρατήθηκε έναντι 1,1 εκ. δολαρίων

Ένα βραδινό φόρεμα που είχε φορέσει η αείμνηστη πριγκίπισσα Νταϊάνα πουλήθηκε έναντι του ποσού των 1,1 εκατομμυρίων δολαρίων, 11 φορές υψηλότερα από την αρχική εκτίμηση, καταρρίπτοντας την τιμή ρεκόρ για μία από τις τουαλέτες της που βγήκαν στο σφυρί, ανακοίνωσε ο οίκος δημοπρασιών Julien's Auctions, με έδρα το Λος Άντζελες.

Η Νταϊάνα είχε φορέσει πρώτα το βραδινό φόρεμα, σε μαύρο μπλε χρώμα, του σχεδιαστή Ζακ Αζαγκούρι, στη Φλωρεντία το 1985. Φωτογραφήθηκε με αυτό επίσης έναν χρόνο αργότερα, σε μια επίσκεψη στο Βανκούβερ, σύμφωνα με τον οίκο δημοπρασιών.

Το φόρεμα πουλήθηκε έναντι 1.148.080 δολαρίων, ανέφερε ο Julien's Auctions χθες, που είχε ορίσει την αρχική εκτίμησή του, μεταξύ 100.000-200.000 δολαρίων.

«Ο οίκος Julien's κατέχει τώρα το νέο παγκόσμιο ρεκόρ για το ακριβότερο φόρεμα που είχε φορέσει η αείμνηστη πριγκίπισσα Νταϊάνα και πουλήθηκε σε δημοπρασία», τονίζεται σε μια ανακοίνωση, όπου προστίθεται ότι το προηγούμενο ρεκόρ ανερχόταν σε 604.800 δολάρια.

Το φόρεμα αποτελείται από ένα μαύρο βελούδινο μπούστο κεντημένο με μπλε αστέρια και μια φούστα από μπλε οργάντζα, διακοσμημένη με έναν φιόγκο.

Πουλήθηκε στο πλαίσιο της τετραήμερης δημοπρασίας "Hollywood Legends" που οργάνωσαν οι Julien's Auctions και Turner Classic Movies (TCM).

Μια ροζ σιφόν μπλούζα που είχε φορέσει η Νταϊάνα για το πορτρέτο του αρραβώνα της το 1981 με τον πρίγκιπα Κάρολο πουλήθηκε έναντι 381.000 δολαρίων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

