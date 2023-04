Rihanna: Δημοσίευσε φωτογραφίες του γιου της και μας εύχεται «Καλό Πάσχα!»

Η Rihanna για τις ημέρες του Πάσχα αποφάσισε να κάνει ένα δώρο στους θαυμαστές της. Πιο συγκεκριμένα, η διάσημη τραγουδίστρια «ανέβασε» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες του γιου της, ο οποίος γιορτάζει το πρώτο του Πάσχα.

Στις χαριτωμένες φωτογραφίες, ο 10χρονος γιος της τραγουδίστριας φορά αυτιά λαγού και τρώει πασχαλινά σοκολατένια αυγά.

Look at heeeeee!!!!



shot by de birFday gal herself @melissaforde11 ! pic.twitter.com/Pv4NE4dTMG