Νέα εισβολή στο σπίτι της Rihanna: Ερωτευμένος άνδρας της έκανε πρόταση γάμου

Άνδρας εισέβαλε στο σπίτι της Rihanna στο Λος Άντζελες και της έκανε πρόταση γάμου. Ο άνδρας αναχαιτίστηκε αμέσως από την ομάδα ασφαλείας της διάσημης τραγουδίστριας και κλήθηκε η αστυνομία.

Ο άνδρας ισχυρίστηκε ότι ήταν εκεί για να κάνει πρόταση γάμου στην τραγουδίστρια και η ομάδα της Rihanna κάλεσε αμέσως την αστυνομία. Οι αστυνομικοί έφτασαν αμέσως στο σημείο και μετά από ενδελεχή έρευνα, ο άνδρας αφέθηκε ελεύθερος χωρίς να του απαγγελθούν κατηγορίες.

Cops called to Rihanna’s home after man shows up to propose https://t.co/10oqM0Avcw pic.twitter.com/5hJTCxdKiJ